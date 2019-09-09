Berlin’de gerçekleşen Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı’na (IFA) katılan firmalardan BSH, katılımcılara yenilikçi ev aletleri ve dijital hizmetlerini tanıttı.

BSH Türkiye CEO’su Gökhan Sığın, "Tüketici elektroniği ve ev aletleri alanında dünyanın en büyük ticaret fuarı olan IFA, trendler ve inovasyonlar için önemli bir platform. Bosch ve Siemens markaları, 6 bin metrekarelik bir stant alanında yenilikçi güçleri, geniş ürün yelpazeleri, ağ bağlantılı bir hayata yönelik çözümleri, duygulara hitap eden canlandırmalar ve şovlarla fuarda yerini aldı" dedi.

50 yılı aşkın bir zamandır donanım cihazları ürettiklerini belirten Sığın, "Bu cihazlar gelecekteki başarımızın da temeli olmaya devam edecekler. Fakat şu anda, elektrikli ev eşyaları endüstrisi, diğer birçok endüstri gibi köklü bir değişim geçiriyor. Bu büyük değişim, dijitalleşme, bizim stratejimizi de değiştiriyor" ifadesini kullandı.

Gelecek hedefleri hakkında da açıklamalarda bulunan BSH Türkiye CEO’su, "Kafamızda net bir hedef var, BSH’yi, çevrimiçi tüketiciler için dijital hizmetler ve mutfak deneyimleri alanlarında daha da geliştirmek. Şirketimizi sadece elektrikli ev eşyaları tedarik eden bir şirketten ev aletlerine ilaveten kişiselleştirilmiş dijital işlev, hizmet ve içerikler satan bir şirkete dönüştürmek istiyoruz. Ev eşyalarımızı internete bağlayabilmemizi mümkün kılan teknolojik ilerlemeler ve Home Connect ürünlerimiz bu gelişmeye olanak sağladı. Hedefimiz, BSH’nin gelecekte sadece bir hardware (donanım) firması olarak kalmaması ve bir hardware+ (donanım +) firması hâline gelmesidir" diye konuştu.

AĞ BAĞLANTILI ÜRÜNLER SERGİLENİYOR

Bosch Ev Aletleri'nin fuarda sergilediği pişirme fonksiyonlu hepsi bir arada mutfak aleti Cookit, çeşitli pişirme opsiyonları sunuyor. XL tencereye, 200 dereceye kadar maksimum sıcaklığa ve profesyonel aksesuarlara sahip olan Cookit'in haricinde, ağ bağlantılı mutfak aleti ve adım adım yeniden pişirmeye yönelik tarif sağlayıcısı Kitchen Stories’da şirketin standında yer aldı.

Siemens Ev Aletleri standında ise, ev aletlerinin gitgide interaktif asistanlar haline geldiği görülüyor. Bu stantta, kapağı ses kontrolüyle açılabilen fırın sergileniyor.

Siemens'in ağa bağlantılı iQ800 Premium serisi çamaşır bakım ürünleri de, fuarda tüketicilere sunulan ürünler arasında.

BSH’nin açık platformu Home Connect, halihazırda üreticileri entegre ederek, şirketlerin tüketicilere dijital deneyim sunmasını sağlıyor.

Akıllı saat markası Fitbit. yapı sistemi teknolojisi sağlayıcı ABB/Busch-Jaeger, Amazon Echo’nun Alexa ses kontrol fonksiyonu, Google Assistant ve Telekom Magenta Smart Home (Akıllı Ev) gibi uygulamaların Home Connect'e entegre olduğu bildirildi.