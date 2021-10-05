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Türkiye Tahmini Medya ve Reklam Yatırımları 2021 Yılı İlk 6 Ay Raporu yayımlandı. Reklamcılar Derneği (RD), Reklamverenler Derneği (RVD), İnteraktif Reklamcılık Derneği (IAB), Açıkhava Reklamcıları Vakfı (ARVAK), Ulusal Radyo Yayıncıları Derneği (URYAD) ve Mobil Mecralar Araştırma Pazarlama ve Reklamcılık Derneği (MMA TR) adına danışmanlık şirketi Deloitte tarafından hazırlanan rapora göre; Türkiye’de organize medya sektörü yatırımları 7 milyar 306 milyon TL; yaratıcı işler, yapım, baskı, BTL, sponsorluk ve reklamveren hizmet bedellerinin oluşturduğu reklam yatırımları 3 milyar 13 milyon TL olurken, toplam medya ve reklam yatırımları ise 10 milyar 319 milyon TL olarak açıklandı.

Türkiye Toplam Medya Pazarı’na bakıldığında ise 12 milyar 50 milyon TL’si medya, 3 milyar 13 milyon TL’si reklam olmak üzere toplam medya ve reklam yatırımları 15 milyar 63 milyon TL olarak gerçekleşti.

Tüketim alışkanlıklarının, Covid-19 ile dijital kanallara kayması, bu mecradaki yatırımları olumlu yönde etkiledi. Türkiye’deki medya yatırımları içerisinde yüzde 65.6 (toplam toplam medya ve reklam yatırımları içinde ise yüzde 52.5) oranında paya sahip dijital medya yatırımları, bu yılın ilk 6 ayında 7 milyar 906 milyon TL seviyesine ulaştı.

Rapora göre 2021’in ilk 6 ayında tahsil edilen toplam Dijital Hizmet Vergisi (DHV), 1 milyar 186 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu da yüzde 7.5 olarak uygulanan DHV’ye konu olan toplam büyüklüğün 15.8 milyar TL olduğunu gösterdi. Raporda, DHV’ye konu olan toplam hacmin yaklaşık yüzde 45’inin global yayıncıların reklam gelirlerinden oluştuğu ve global yayıncıların toplam dijital reklamcılık pazarında minimum yüzde 90’lık bir paya sahip olduğu öngörüldü.

Raporda, bu öngörüler ışığında, dijital reklamcılık pazarının 2021 ilk altı ay büyüklüğü 7 milyar 906 milyon TL olarak hesaplandı. Organize medya sektörünün toplam dijital reklamcılık pazarındaki temsilinin yaklaşık yüzde 40 olduğu düşünülen raporda, 3.16 milyar TL’lik dijital reklam yatırımlarının dijital ajans partnerleri üzerinden planlandığı ve satın alındığı sonucuna ulaşıldı.

MOBİLİN PAYI YÜZDE 68

Mobil reklam yatırımları, 2021’nin ilk 6 ayında dijitalde yüzde 68 pay alarak 5 milyar 368 milyon TL seviyesine ulaştı. Pandemi döneminin devamı ile birlikte kullanım alışkanlıkları tüketicilerde kalıcı olarak değişmesi, e-ticaret, içerik tüketimi, eğitim, oyun gibi alanlarda mobil yoğun dijital kullanımı tetikledi. Bu çerçevede tüm yaş ve tüketim gruplarının yoğun dijital kullanıma yönelmesi ile beraber mobil ağırlıklı dijital medyada ciddi artış gözlemlendi.

TV’DE SON 20 YILIN EN YÜKEK ARTIŞI

Türkiye’deki medya yatırımları içerisinde yüzde 28 oranında paya sahip olan TV medya yatırımları geçen yılın aynı döneminde göre yüzde 54 artarak 3 milyar 371 milyon TL olarak gerçekleşti. 2021 yılı ilk yarısı içerisinde TV reklam yatırımlarında son 20 yılın en yüksek oranlı artışı yaşandı.

BASINDA DARALMA DEVAM EDİYOR

Türkiye’deki medya yatırımları içerisinde toplamda yüzde 1.7’lik paya sahip olan yazılı basın medya yatırımları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8.1 artarak 200 milyon TL oldu. 2020 yılının ilk altı ayı bugüne göre daha ağır pandemi koşulları ve sınırlamalarla tamamlanırken, normalleşme ile geçen 2021 yılı ilk yarısı büyümesi yazılı basının reel küçülmeye devam ettiğini ortaya koydu.

Tüketicinin pandemi öncesinde başlayan içerik tüketiminin dijitale kayması ve basılı medyadan uzaklaşmasının pandemi ile birlikte dijital alışkanlık yarattığı ifadesine yer verilen raporda, tiraj ve erişimin ülke nüfusuna oranla artmamasının reklamveren tercihini de diğer mecralara kaydırmış olduğuna dikkat çekildi. Raporda, “Derginin dijital sunuşu yaygınlaşırken gazete içeriği gazetelerin haber sitelerinde yoğun tüketilmektedir. Her iki mecranın basılı reklam geliri düşerken dijital geliri artmaktadır” denildi.

AÇIKHAVA HIZLA TOPARLANIYOR

Türkiye’deki medya yatırımları içerisinde toplamda yüzde 3.4 oranında bir payı bulunan açıkhava medya yatırımları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41.7 artarak 410 milyon TL olarak gerçekleşti. Pandemi etkisinin zirve yaptığı 2020’nin ilk yarısı ile kıyasladığında ‘açıkhava'nın pandemi etkisini atlattığı gözlenlendi.

RADYOYA YATIRIM ORANI YÜKSELİYOR

Türkiye’deki medya yatırımları içerisinde toplamda yüzde 1.4 oranında bir paya sahip olan radyo medya yatırımları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25.8 artarak 164 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu alanda ikinci 6 ayda da yüzde 40’ların üzerinde bir büyüme bekleniyor.

Öte yandan sinema salonlarının 2021 ilk altı ayını kapalı geçirmeleri ve ancak 1 Temmuz’da açılabilmeleri sebebiyle sinema yatırımlarına Medya Yatırımları Raporu’nda finansal değerlendirme içinde yer verilmediği belirtildi.