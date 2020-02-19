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Microsoft, tüm dünyada düzenlenen Uluslararası İnternet Günü özelinde 25 ülkede gerçekleştirdiği Dijital Nezaket Araştırması’nın sonuçlarını açıkladı. Çalışmaya göre Türkiye, Dijital Nezaket Endeksi’nde 16. sırada ve dünya ortalamasının gerisinde yer alıyor.

Online tehdide maruz kalma oranı globalde yüzde 70’iken Türkiye’de bu oran yüzde 75 olarak dikkat çekiyor. Araştırmaya göre Türkiye’de en çok Y Kuşağı online tehdide maruz kalırken en büyük tehditler, istenmeyen iletişim, nefret söylemi, trolleme ve cinsel içerikli mesajlar olarak sıralandı.

Microsoft’un online davranışlar ve etkileşimler hakkında internet kullanıcılarının tutum ve algılarını inceleyen “Dijital Nezaket Araştırması” (Digital Civility Index/DCI) aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 25 ülkeyi kapsıyor. Araştırma, internet kullanımı konusunda kullanıcıların yaşadığı riskler, tehditler, etkileşimler ve saldırgan davranışlar konularında dikkat çeken tespitler yer alıyor.

Her ülkeden 500 kişinin katıldığı araştırmada kullanıcıların karşılaştıkları risklerin çeşidine ve sıklığına göre puanlama yapılıyor. Yüksek skor nezaketin azalması anlamına geliyor. Buna göre, geçen yıla göre online nezaketsizlikte 2 puan yükselen Türkiye, yüzde 75 ile 25 ülke arasında 16. sırada yer aldı. Dünya ortalama skoru ise yüzde 70 olarak belirlendi. İnternet kullanımında en nazik ülkeler İngiltere, Hollanda ve Almanya olurken, son üç ülke Kolombiya, Peru ve Güney Afrika olarak sıralandı.

TEHDİT YAKIN ÇEVREDEN GELİYOR

Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye’de Y kuşağındaki internet kullanıcılarının yüzde 75’i online tehditlere maruz kalıyor. Online risklerin hedefi olan kişilerin açıklamalarına göre, bu tehditler sıklıkla tanıdıklar tarafından gerçekleşiyor.

En çok sosyal medya sitelerinde yaşanan bu tehditlerin ülkemizdeki oranları yüzde 39 politik söylem, yüzde 34 cinsel kimlik, yüzde 34 cinsel yönelim, yüzde 32 dini söylem, yüzde 29 dış görünüş konularından kendini gösteriyor. Bu konular istenmeyen erişim, nefret söylemleri, trolleme, istenmeyen cinsel mesajlaşma yöntemleriyle kullanıcılarda tehdit oluşturuyor.

EN YAYGIN TEHDİT, KİŞİSEL İTİBAR KAYBI

Online tehditler arasında en rahatsız edici olanı, geçen yıla göre 23 puan artışla yüzde 82 oranında “kişisel itibarın zedelenmesi” geliyor. Bunu, yüzde 82 ile mesleki itibarı kaybı, yine yüzde 80 ile kadın-erkek ayrımcılığı, yüzde 74 ile siber zorbalık ve yüzde 68 ile ayrımcılık söylemi takip ediyor.

Yetişkinler arasında yüzde 85 ile en çok tehdide maruz kalan Y Kuşağı’nı yüzde 79 ile X Kuşağı, yüzde 69 ile Z Kuşağı ve yüzde 60 ile Boomers (1946-64 doğumlular) izliyor.

Rapora göre gençler, riskler karşısında yardım bulma konusunda yetişkinlerden daha etkili yollar izliyor. Genç kızlar kendilerini genç erkeklere göre tehditlere daha açık hissederken, genel olarak gençlerin yüzde 54’ü ailelerinin onlar hakkında sosyal medyada paylaşım yapmasından rahatsızlık duyuyor. Gençler, en iyi rol modellerinin aileleri ve öğretmenleri olduğunu belirtiyor.

GÜVENLİ İNTERNET İÇİN 4 ALTIN KURAL

Microsoft Türkiye Pazarlama ve Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Münir Kundakçı, konuyla ilgili olarak, “Bu yılın Microsoft Dijital Nezaket Araştırmasına göre, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de dijital nezakette bir azalma gördük ve 25 ülke arasında 16’ıncı sırada yer aldık. Bu konuda kendimizi geliştirebiliriz” dedi.

Kundakçı, güvenli internet kullanımı için şu 4 altın kuralın dikkate alınması gerektiğini belirtti: “Empati kurmak, farklılıkları kabullenmek, fikir ayrılığında düşünerek hareket etmek ve tehdit durumunda yardım istemek.”