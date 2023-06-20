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Haberler Teknoloji Oyun
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"Dijital oyun sektöründe hedef 5 yılda 3 Unicorn"

Yeni nesil dijital oyun ve oyun teknolojileri üretim merkezi StartGate İstanbul’da kapılarını açtı. Sektöre ilk etapta 2023 yılında 200 milyon TL’lik yatırım yapan StartGate, oyun geliştiricileriyle hem yatırımcıyı hem de yayıncı ve potansiyel iş ortaklarını bir araya getirecek. Önümüzdeki 5 yılda yatırım tutarını iştirakleriyle birlikte 500 milyon TL’ye çıkarmayı hedeflediklerini belirten StartGate CEO’su Mustafa Cihat Durmuş, “5 yılda ülkemize en az 3 Unicorn kazandırmayı ve ülkemizi dijital oyun endüstrisinin merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz” dedi

HABERTURK.COM

Dünyanın en hızlı büyüyen sektörleri arasında oyun endüstrisi yer alıyor. Türkiye’de 2020 yılında yatırımların 13.1 milyon doları bulduğu oyun sektörü, 2021 yılında 266 milyon dolara; 2022’de 425 milyon dolara yükseldi. En çok yatırım alan sektörlerden biri olan dijital oyun endüstrisinde kendi ekosistemini kuran StartGate, oyunun kurallarını yeniden yazacak. Oyun geliştiricilerle hem yatırımcıyı hem de yayıncı ve potansiyel iş ortaklarını bir araya getirmeyi hedefleyen şirket, bu alanda ilk etapta 200 milyon TL’lik yatırım yaptı. Önümüzdeki 5 yılda bu yatırımı iştirakleriyle birlikte 500 milyon TL’ye taşımayı hedefleyen özel sektör yatırımı StartGate, endüstriye en az 3 Unicorn daha kazandırmayı hedeflediği belirtildi.

HER 2 KİŞİDEN BİRİ OYUN OYNUYOR

StartGate CEO’su Mustafa Cihat Durmuş, dijital oyun endüstrisinin en hızlı büyüyen sektörler arasında yer aldığını söyledi. Durmuş, “Yaklaşık 8 milyar nüfuslu dünyada 3.2 milyar kişi oyun oynuyor. Bu da dünya nüfusunun yüzde kırkına karşılık geliyor. Yaklaşık 85 milyon nüfuslu Türkiye’de 42 milyon oyuncunun olması da Türkiye’de iki kişiden birinin oyun oynadığı anlamını taşıyor” dedi. Sektörün hızlı bir büyüme trendi içinde olduğuna dikkat çeken Durmuş, " Londra'nın ardından Avrupa'da en çok oyun yatırımı yapılan ikinci şehir İstanbul, üçüncü şehir Ankara olurken, StartGate bu alanda Türkiye’yi ‘’1’’ numaraya taşımayı ve dünyada dijital oyun endüstrisinin merkezi haline getirmeyi hedefliyor’’ şeklinde konuştu.

GİRİŞİMCİYE 8 FARKLI ALANDA DESTEK

Oyun endüstrisindeki girişimcilere de güçlü bir destek sunulacağının bilgisini veren Durmuş, “Oyun teknolojisi girişimcilerine altyapı, bilgi ve deneyim ekosistemi, eğitim ve mentorluk, şirketleşme, küresel sektör ağı, pazarlama, yatırım ve sektörel etkinliklerden oluşan 8 farklı alanda destek sunacağız. Girişimciler oyun geliştirme odaklı tasarlanan yeni nesil ofis olanakları, teknolojik donanım ve oyun geliştirme yazılımı imkanlarına erişim hakkına sahip olacak. Mevcut teknoloji ve altyapı gereksinimleri ile ilgili eğitim verilecek, alanında uzman isimlerden konularıyla ilgili danışmanlık sunulacak. Deneyimli eğitmenlerle tam zamanlı bütünsel koçluk desteği sağlayacağız. Birbirinden öğrenen ve birbiriyle büyüyen sayısız girişimin buluştuğu bir ekosisteme dahil olma ayrıcalığı yaşayacak olan oyun geliştiricilere, şirket kurulumundan profesyonel oyun stüdyosu olma aşamasına kadar tüm süreçlerde, global ölçekte hukuki bilgi birikimi paylaşımı sağlayacağız. Oyun geliştiricilere ayrıca pazarlama desteği, yatırım ve teşvik danışmanlığı, insan kaynakları ve hukuk desteği, kurumsal finansal destekler gibi kurumsal hizmetler de sunacağız” dedi.

"GLOBALE İNSAN KAYNAĞI YETİŞTİRECEK"

StartGate’e başvuru yapan girişim stüdyoları başvuru formlarına web sitesinden ulaşabilecek. Başvurular uzmanlar tarafından sınıflandırılarak bilimsel seviyelere göre değerlendirilecek. StartGate’e giriş hakkı kazanan geliştiricilere sunulan fırsatlar ve destekler seviyelere göre farklılık gösterecek. Yurt dışındaki başarılı süreç değerlendirmelerinin StartGate’in uzman ekibi tarafından endüstriye aktarılması sağlanacağı da açıklandı.

Grup iştiraklerinden AcademyGate ile üniversite iş birlikleri, sektörel şirketlerin hizmet ve servislerinin eğitimleri yapılacak. İlk aşamada başvuranlar için yapılacak eğitimler, ilerleyen zamanlarda bireysel eğitimlere dönüşecek. Yine grup iştiraklerinden MediaGate ile medya ve tanıtım desteklerine odaklanılırken, TalentUpGate ile de hem içerideki hem dışarıdaki stüdyolara hem de globale insan kaynağı yetiştirebilmek amaçlanıyor.

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