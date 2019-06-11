Dünya genelinde 47 ülkede faaliyet gösteren interaktif reklamcılık kuruluşu IAB’nin (Interactive Advertising Bureau) Avrupa birimi IAB Europe, 2018 yılı dijital reklam yatırımları verilerini açıkladı.

Varşova’da gerçekleştirilen Interact Konferansı’nda açıklanan AdExBenchmark Raporu’na göre; Avrupa Dijital Reklam Yatırımları 2018 yılında video, mobil ve sosyal medya yatırımlarının büyük artışının etkisiyle bir önceki yıla göre yüzde 13.9 büyüyerek 55.1 milyar Euro’ya ulaştı.

13 YILDA NEREDEN NEREYE GELDİ?

2018’de dijital reklam yatırımlarında kaydedilen bu büyüme, aynı zamanda 2011’den bu yana görülen en hızlı büyüme rakamı oldu ve Avrupa Dijital Reklam Pazarı 2018’de, 2012’ye oranla yaklaşık 2 katından fazla büyüdü.

2006 yılında sadece 6.6 milyar Euro'luk bir büyüklüğe sahip olan pazar, 13 yılda 48.5 milyar Euro artışla 55 milyar Euro'yu aşmış oldu.

Aralarında Türkiye’nin de yer aldığı 28 ülkeyi kapsayan AdExBenchmark Raporu, 2018 yılında 21 ülkenin iki haneli büyüme kaydettiğini ortaya koydu. Raporda yer alan 28 pazarın hepsinde iki haneli büyüme gösteren “Out-stream video” ve “mobil reklam” yatırımları 2018 rakamlarını da önemli ölçüde etkiledi. “Out-stream video” reklam yatırımları yüzde 44.7, “In-stream video” reklam yatırımları ise yüzde 19.7 oranında büyüdü. Video reklamları toplamda yüzde 30.9 artışla 7.6 milyar Euro’ya ulaşırken “Display” reklam yatırımlarının yüzde 33’ünü oluşturdu.

ÜÇTE BİRİ İNGİLTERE'DE

2018’de Avrupa’da arama motoru reklamları yüzde 12.5 büyümeyle 25 milyar Euro’ya ulaşarak en büyük dijital deklam kategorisi olma özelliğini sürdürdü. Sosyal medya reklam yatırımları yüzde 33.7 artışla “display” reklam yatırımlarının yüzde 49’unu oluşturdu. Toplam mobil reklam yatırımları yüzde 31.4 artışla 22.8 milyar Euro’ya ulaşırken, Avrupa dijital reklam yatırımlarının yüzde 41’ini temsil eder hale geldi.

TÜRKİYE 16. SIRADA

Dijital reklam yatırımları açısından Avrupa’nın büyük pazarı 18.4 milyar Euro’luk değerle İngiltere olurken, onu 7.2 milyar Euro ile Almanya ve 5.2 milyar Euro ile Fransa izledi. Yıllık büyüme rakamı açısından ise Ukrayna yüzde 26.9’luk büyüme ile birinci oldu.

2018’de 659 milyon Euro’luk dijital reklam yatırımının gerçekleştiği Türkiye ise bu pazar büyüklüğü ile Avrupa’da 16. sırada yer aldı. Dijital reklam yatırımları pazarında Türkiye'de geçen yıl büyüme oranı ise yüzde 14.4 ile Avrupa ortalamasının üzerine çıktı.

Açıklanan raklamları değerlendiren IAB Avrupa CEO’su Townsend Feehand, şunları söyledi: “Avrupa’da mobil ve video tarafından domine edilen, sağlıklı ve çift haneli rakamlarla büyümeye devam eden bir manzara görmek son derece umut verici. Dijital reklam endüstrisi, Avrupa Gayrisafi Yurtiçi Hasılası’na 55 milyar Euro katkıda bulunuyor ve hem gelişmiş hem de gelişmekte olan pazarlara değer katıyor. Dijital reklam yatırımları Avrupa’daki tüm medya reklam yatırımlarının yüzde 45’ini oluşturuyor.”

2018 yılında, en yüksek büyümeyi gösteren 5 ülke Doğu ve Orta Avrupa bölgesinden oldu:

1- Ukrayna, yüzde 26.9

2- Rusya, yüzde 24.9

3- Belarus, yüzde 23.6

4- Çek Cumhuriyeti, yüzde 20.9

5- Sırbistan, yüzde 20.1

Dijital reklam yatırımları bakımından en büyük 10 ülke:

1- İngiltere, 18.4 milyar Euro

2- Almanya, 7.2 milyar Euro

3- Fransa, 5.2 milyar Euro

4- Rusya, 4.1 milyar Euro

5- İtalya, 2.9 milyar Euro

6- Hollanda, 2.2 milyar Euro

7- İspanya, 2.2 milyar Euro

8- İsveç, 2.1 milyar Euro

9- İsviçre, 2 milyar Euro

10- Norveç, 1.1 milyar Euro