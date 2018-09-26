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‘Dijital ölçümlemeden çıkanları geri dönmeye davet ediyoruz’

Dijitalde Güvenli Reklam Platformu GÜR, ABD merkezli Trustworthy Accountability Group (TAG) ile dijital reklamcılık tedarik zincirinin şeffaflaşması için işbirliği yaptı. GÜR Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Pura, “Bugün biz reklamverenler için tüm mecralardaki ölçümlemenin önemini vurguluyor ve dijital ölçümlemeden çıkanları geri dönmeye davet ediyorum" dedi.

26.09.2018 - 16:02 | Güncelleme:

Küresel ölçekte 2017 yılında 209 milyar dolarlık yatırımla televizyonu geride bırakan dijital reklam endüstrisi, sürdürülebilir büyüme için yaptığı küresel işbirliklerine bir yenisi daha ekledi.

Bu kapsamda IAB Türkiye, Reklamcılar Derneği ve Reklamverenler Derneği’nin girişimiyle kurulan Dijitalde Güvenli Reklam Platformu GÜR, TAG (Trustworthy Accountability Group) ile işbirliğine gitti.

IAB Türkiye Başkanı Dr. Mahmut Kurşun, Reklamcılar Derneği Asbaşkanı Volkan İkiler ve TAG Başkan Yardımcısı Nick Stringer’ın katılımıyla düzenlenen toplantıda konuşan GÜR Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Pura, TAG’le başlatılan işbirliğinin önemine dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Şeffaflık, reklamın görülebilirliği, marka güvenliği, sahtecilik ve veriye erişim konularında endişeliyiz. Aynı zamanda ölçümleme de en önemli konularımızdan. 2010’da bu yola çıkarken de önemliydi, şimdi de önemli. Biz tüm bunları konuşurken ölçümlemeden maalesef son dönemde kaçınanlar olduğunu görüyorum. Bütün bunlar güvenle yatırım yapmamız açısından kritik öneme sahip.” 

‘TÜM MECRALARDA ÖLÇÜMLEME ÖNEMLİ’

Dünyada reklamcılık özelinde dijital sahteciliğin  2017 yılında yüzde 3 azalmasına karşın 6.5 milyar dolarlık bir hacmi bulunduğuna değinen Ahmet Pura, “Bugün TAG’le ilgili toplandık ancak bu vesileyle biz reklamverenler için tüm mecralardaki ölçümlemenin önemini vurguluyor ve dijital ölçümlemeden çıkanları geri dönmeye davet ediyorum" diye konuştu.

TAG Küresel Angajman ve Operasyonlar birimi Başkan Yardımcısı Nick Stringer ise Türkiye’deki işbirliğiyle ilgili olarak şöyle konuştu: “TAG olarak, güçlü bir liderlik iradesi ortaya koyan GÜR’le işbirliği yapmaktan çok memnunuz. Bu adım dünya ölçeğinde daha şeffaf, kriminal faaliyetlerden arınmış bir dijital pazarlama iletişimi ekosistemine doğru giden önemli bir ilerleme. İşbirliğimiz hem Türk firmaları hem de Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı yatırımcılar için yararlı olacak.”

Pazarın önde gelen meslek örgütleri tarafından ABD’de kurulan TAG, dijital reklam endüstrisinde yasadışı faaliyetlerle mücadele ve endüstriye yönelik güvenin artması için çalışıyor. Reklam tedarik zincirindeki firmaları bir araya getiren TAG, dijital reklamda sahte trafiği yok etmek, ‘malware’ ile mücadele etmek ve internet korsanlığının önüne geçmek için standartlar oluşturmaya odaklanıyor.

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