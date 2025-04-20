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        Haberler Ekonomi Teknoloji Dijital telif yasası için tarih verdi - Hüseyin Yayman: 'Dijital telif yasası' taslağı hazır - Teknoloji Haberleri

        Hüseyin Yayman: 'Dijital telif yasası' taslağı hazır

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, "dijital telif" düzenlemesi üzerinde çalıştıklarını ve ortaya taslak metin çıktığını, haziran ayı başında yasa teklifini Meclis Başkanlığına sunmayı planladıklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 10:30 Güncelleme: 20.04.2025 - 10:30
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        Dijital telif yasası için tarih verdi
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        Yayman yaptığı açıklamada, TBMM Dijital Mecralar Komisyonunun dijital ağların hukuksal ve yönetsel çerçeveye alınmasına yönelik çalışmalarını hatırlattı.

        Türkiye'deki telif yasasının günün şartlarına cevap veremediğine dikkati çeken Yayman, bu kapsamda yaptıkları çalışmalarda sona yaklaştıklarını ifade etti.

        Reform vurgusu yapan Yayman, mevcut yasaya yönelik büyük değişim talebinin bulunduğunu aktardı.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü ve diğer paydaşlarla yaptıkları görüşmelerle TBMM Dijital Mecralar Komisyonunun "dijital telif" gündemiyle gerçekleştirdiği toplantıların ardından ortak akılla taslak metin çıktığını belirten Yayman, bunun üzerinde çalışmaların sürdürüldüğünü bildirdi.

        "POZİTİF GÖRÜŞMELER YAPIYORUZ"

        Yayman, "Konunun üzerinde uzun zamandır çalışıyoruz. Tüm paydaşlarımızın katkılarıyla ortaya taslak metin çıktı. Son halini TBMM Genel Kurulu verecek. Haziran ayı başında dijital telif konusunda hazırlayacağımız yasa teklifini Meclis Başkanlığına sunmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.

        Dijital telif konusunun önemine işaret eden Yayman, bu mesele için ağ sağlayıcı Google temsilcileriyle pozitif görüşmeler yaptıklarını ve içerik üreticilerinin taleplerinin de karşılanacağı bir düzenleme üzerinde çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

        Hüseyin Yayman, dijital telif konusunda komisyonun büyük ortaklaşma içinde olduğunu, yasa tasarısıyla emek hırsızlığının önüne geçmeyi amaçladıklarını, çağdaş bir düzenleme yapacaklarını sözlerine ekledi.

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