Dilan Çıtak, 25 ayda 3 kez karakolluk oldu

OLAYLAR SERİSİ

♦ 2023... Dilan Çıtak; temmuz ayında Bodrum'a gitmek için bulunduğu İstanbul Havalimanı'nda yüksek sesle telefonla konuştuğu gerekçesiyle kendisini uyaran vatandaşlarla tartışarak karakolluk oldu.

♦ 2024... Dilan Çıtak; eylülde Bodrum - İstanbul seferini yapan THY'nin tarifeli uçuşunda uçak, iniş için alçaldığı sıralarda, miyavlamaya başlayan kedisini pusetten çıkarıp kucağına aldı. Dilan Çıtak, kabin memurunun havacılık kuralları gereği kediyi pusete koymasına yönelik uyarısını dikkate almadı. Uçak, indikten sonra Çıtak ile kabin memuru arasında tartışma yaşandı. Dilan Çıtak, kabin memuruna önce hakaret edip, sonra küfretti. Ardından da saldırdı. Yaşananların ardından pilot, uçağa polis çağırdı. THY kabin memuru, kendisine saldıran Dilan Çıtak’tan şikâyetçi oldu. Çıtak, bunun üzerine THY'nin 'Kara Liste'sine alındı.

POLİS MEMURUNA DA HAKARET ETTİ

Dilan Çıtak, uçaktan indikten sonra şikâyet işlemleri için kendisini havalimanındaki karakola davet eden polis memuruna hakaret etti; "Öyle üniformana güvenerek hareket etmeyeceksin. Yerler seni burada yerler koçum. Bak seni yerler. Ne olacak, ne olacağını sanıyorsunuz? Ne olacağını sanıyorsun delikanlı" diyerek bağıran Dilan Çıtak, daha sonra sosyal medyadan yayımladığı bir videoda yaşananlardan dolayı pişman olmadığını söyledi.