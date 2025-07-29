Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Dilan Çıtak, 25 ayda 3 kez karakolluk oldu

        Dilan Çıtak, 25 ayda 3 kez karakolluk oldu

        İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, karıştığı son olayla birlikte son 25 ayda 3'üncü kez karakolluk oldu. Havalimanında başka yolcularla tartışma, uçakta kabin görevlisine saldırma ve polis memurunun üzerine araç sürmeden dolayı karakolluk olan Çıtak, sosyal medyada tepki üzerine tepki çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2025 - 12:14 Güncelleme: 29.07.2025 - 12:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        25 ayda 3 kez karakolluk oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Pazar günü Bodrum'da örneğine az rastlanır bir olay yaşandı. Olayın baş sorumlusu yine şarkıcı Dilan Çıtak idi...

        "Yine" diyoruz çünkü daha önce de benzer olaylarla gündeme geldi.

        O olaylara geçmeden önce pazar günü yaşananlara göz atalım.

        Dilan Çıtak, Bodrum'da öğle saatlerinde; kamyonetiyle emniyet şeridinden seyrederek trafik güvenliğini tehlikeye düşürdü. Bunun üzerine polisler, Çıtak'ı durdurup ehliyet ve ruhsat sordu.

        Durdurulmasına bir hayli içerleyen Dilan Çıtak, aniden hareket ettirdiği aracını polislerin üzerine sürdü. "Dur" ihtarına uymayan Çıtak, kaçmaya çalışırken polislerden birinin silahını çekip havaya iki el ateş etmesiyle durduruldu.

        REKLAM

        Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken Dilan Çıtak, kendisini kamyonetine kilitledi. Bir süre sonra kamyonetten inen Dilan Çıtak, karakola götürülerek; "Trafiği tehlikeye düşürmek", "Dur ihtarına uymama", "Kamu görevlisine direnme" gibi suçlamalarla gözaltına alındı.

        Dilan Çıtak, pazartesi günü adliye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyip; "Panikledim, stres yaşadım" diyen Çıtak, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Dilan Çıtak, adliye çıkışında yaptığı açıklamada; "Ufak bir yanlış anlaşılma oldu, düzelecektir" derken avukatı Feyza Altun ise adli sürecin devam ettiğini söyledi.

        Dilan Çıtak'ın davranışları da serbest bırakılması da sosyal medyada bir hayli tepki çekti.

        Aracını polislerin üzerine sürmesi, Dilan Çıtak'ın ilk vukuatı değil. Son son 25 ayda karıştığı olayların tamamında karakolluk oldu. İşin ilginç yanı karakolluk olduğu olayların tamamının Bodrum ile ilintili olması.

        REKLAM

        Şöyle;

        OLAYLAR SERİSİ

        ♦ 2023... Dilan Çıtak; temmuz ayında Bodrum'a gitmek için bulunduğu İstanbul Havalimanı'nda yüksek sesle telefonla konuştuğu gerekçesiyle kendisini uyaran vatandaşlarla tartışarak karakolluk oldu.

        ♦ 2024... Dilan Çıtak; eylülde Bodrum - İstanbul seferini yapan THY'nin tarifeli uçuşunda uçak, iniş için alçaldığı sıralarda, miyavlamaya başlayan kedisini pusetten çıkarıp kucağına aldı. Dilan Çıtak, kabin memurunun havacılık kuralları gereği kediyi pusete koymasına yönelik uyarısını dikkate almadı. Uçak, indikten sonra Çıtak ile kabin memuru arasında tartışma yaşandı. Dilan Çıtak, kabin memuruna önce hakaret edip, sonra küfretti. Ardından da saldırdı. Yaşananların ardından pilot, uçağa polis çağırdı. THY kabin memuru, kendisine saldıran Dilan Çıtak’tan şikâyetçi oldu. Çıtak, bunun üzerine THY'nin 'Kara Liste'sine alındı.

        POLİS MEMURUNA DA HAKARET ETTİ

        Dilan Çıtak, uçaktan indikten sonra şikâyet işlemleri için kendisini havalimanındaki karakola davet eden polis memuruna hakaret etti; "Öyle üniformana güvenerek hareket etmeyeceksin. Yerler seni burada yerler koçum. Bak seni yerler. Ne olacak, ne olacağını sanıyorsunuz? Ne olacağını sanıyorsun delikanlı" diyerek bağıran Dilan Çıtak, daha sonra sosyal medyadan yayımladığı bir videoda yaşananlardan dolayı pişman olmadığını söyledi.

        İlk vukuatının görüntüleri ortaya çıktı
        İlk vukuatının görüntüleri ortaya çıktı Haberi Görüntüle
        Polisin üzerine araç sürdü
        Polisin üzerine araç sürdü Haberi Görüntüle
        Serbest bırakıldı
        Serbest bırakıldı Haberi Görüntüle
        "Hani beni kabul etmiyordu"
        "Hani beni kabul etmiyordu" Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #İbrahim Tatlıses
        #dilan çıtak
        #BODRUM
        #Karakol
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Günlük fiyat marjı düşürüldü
        Günlük fiyat marjı düşürüldü
        BBC'nin ünlü muhabiri: İsrail bunu görmemizi istemiyor
        BBC'nin ünlü muhabiri: İsrail bunu görmemizi istemiyor
        İsrailli bakandan tepki çeken açıklama
        İsrailli bakandan tepki çeken açıklama
        Yolsuzluk soruşturması: 25 gözaltı kararı daha
        Yolsuzluk soruşturması: 25 gözaltı kararı daha
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Kurşun yağdırdığı oğullarını tekmeledi!
        Kurşun yağdırdığı oğullarını tekmeledi!
        Barış Alper'e Premier Lig kancası!
        Barış Alper'e Premier Lig kancası!
        Kapadokya mutfağı Michelin Rehberi'nde
        Kapadokya mutfağı Michelin Rehberi'nde
        G.Saray'dan Como'nun teklifine yanıt!
        G.Saray'dan Como'nun teklifine yanıt!
        Çin talebiyle 300 bin H20 çip siparişi
        Çin talebiyle 300 bin H20 çip siparişi
        Öldürdüğü eski karısının fotoğrafını kardeşine gönderdi!
        Öldürdüğü eski karısının fotoğrafını kardeşine gönderdi!
        Ufukta ayrılık var!
        Ufukta ayrılık var!
        225.5 milyar lira matrah farkı tespit edildi
        225.5 milyar lira matrah farkı tespit edildi
        Yeni yatı 1.5 milyon Euro
        Yeni yatı 1.5 milyon Euro
        Bursa yangınında son durum
        Bursa yangınında son durum
        Karabük'teki orman yangını devam ediyor! İşte son durum
        Karabük'teki orman yangını devam ediyor! İşte son durum
        Suça sürüklenen çocuklara “Minguzzi” ayarı! 
        Suça sürüklenen çocuklara “Minguzzi” ayarı! 
        Fitness salonu mu pilates stüdyosu mu?
        Fitness salonu mu pilates stüdyosu mu?
        Gökalp İçer tutuklandı
        Gökalp İçer tutuklandı