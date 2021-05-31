Dilan Çıtak Tatlıses: Babamın ticaret zekası bende de var

Dilan Çıtak Tatlıses: Babamın (İbrahim Tatlıses) ticaret zekası bende de var - Magazin haberleri

"Babamın ticaret zekası bende de var" 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Dilan Çıtak Tatlıses ile Levent Dörter, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Düğün tarihlerini pandemi nedeniyle ileri bir tarihe alan ikili, muhabirlerle sohbet etti.

Gazetecilerin, "Sizi ilk kez böyle uyumlu giyinirken görüyoruz" sözleri üzerine Dörter, "Bu benim şirketimin ismi. Yeni bir prodüksiyon şirket kurduk. Kendimize böyle şeyler yaptırdık. Markamızı göğsümüzde taşıyoruz" dedi.

Babası İbrahim Tatlıses'in müzik kariyerinin yanı sıra ticarete atılmasını kendisine örnek alan Dilan Çıtak Tatlıses, tırnak bakım dükkanlarının yenilerini açacağını ifade etti.

Tatlıses, "Ticaret hayatını çok sevdim. Babamın ticaret aklının bende de olduğunu düşünüyorum. Yakında Bağdat Caddesi'nde bir tırnakçı daha açacağım ve şubelerimi İstanbul'un yanı sıra yurt dışına da taşımayı düşünüyorum" şeklinde konuştu.