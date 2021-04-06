"BENİ ALDATTI" DEMİŞTİ



Dilan Çıtak, çarpıcı bir itirafta bulunarak, ilişkilerinin başlarında sevgilisinin kendisini aldattığını söylemişti. Çıtak, "Ben bu konularda daha çok psikolojik yaklaşırım. Bunun psikolojisine inmek isterim çünkü bunu kimse sebepsiz yapmaz." demişti.

Dörter ile ilgili, "En büyük aşkı ve sevgiyi bende yaşadı" ifadelerini de kullanan Çıtak, "Ben çekilmez bir kadınım. Levent gibi sadece sakinlik ve özgürlük isteyen bir adam için başına gelmiş en büyük belayım. O yüzden bana katlanıyorsa ben onun için gerçekten özelim" şeklinde konuşmuştu.