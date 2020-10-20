Kiev'de Morata'nın gecesi

Şampiyonlar Ligi'nde perde açıldı... İtalyan devi Juventus, G Grubu'ndaki ilk maçında Mircea Lucescu yönetimindeki Dinamo Kiev'i deplasmanda 2-0 yendi. Galibiyeti getiren goller; 46 ve 84. dakikalarda Alvaro Morata'dan geldi. İspanyol golcü böylece Juventus formasıyla 6. maçında 4. golünü kaydetti. Devler Ligi'ne 3 puanla başlayan Juventus gruptaki ikinci maçında Barcelona'yı konuk edecek. Öte yandan Milli yıldızımız Merih Demiral, mücadelenin 19. dakikasında Giorgio Chiellini'nin yerine oyuna girdi ve 71 dakika sahada kaldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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