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        Haberler Ekonomi Teknoloji Sosyal Medya Discord çöktü mü, neden açılmıyor? 29 Eylül Discord erişim sorunu ne zaman düzelir? - Teknoloji Haberleri

        Discord çöktü mü, neden açılmıyor? 29 Eylül Discord erişim sorunu ne zaman düzelir?

        Dünyaca ünlü anlık mesajlaşma ve dijital dağıtım platformu Discord, erişim sorunu nedeniyle gündem olmuş durumda. Dünyanın yanı sıra Türkiye'de binlerce kullancısı olan Discord ile ilgili kullanıcılar; Discord çöktü mü ve ne zaman düzelecek aramaları yapıyor. İşte, Discord'un erişimi ile ilgili son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.09.2023 - 17:09 Güncelleme: 29.09.2023 - 17:09
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        Discord'a bir kez daha erişim problemi söz konusu. 'Bağlantı sorunu' olarak çıkan hata ekranında programa erişim şuan için gerçekleştirilemiyor. Konuyla ilgili olarak "Discord çöktü mü" sorusunun yanıtı sosyal medyada gündem olmuş durumda. İşte, Discord'un son durumu hakkında bilgiler...

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        DISCORD ÇÖKTÜ MÜ?

        Topluluk kurma için tasarlanmış anlık mesajlaşma ve dijital dağıtım platformu Discord'a girmeye çalışan kullanıcılar mesajlar yüklenemedi hatası ve bağlanıyor hatası ile karşılaştı.

        Discord konu ile ilgili kullanıcılara yanıt olarak "Sorun için özür dileriz, ekibimiz bu sorunu araştırıyor" cevabını verdi.

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        DISCORD NE ZAMAN DÜZELİR?

        Discord, erişim sorununa ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. Konuyla ilgili resmi bir duyuru gelir gelmez haberimizde yer alacak...

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        DISCORD UYGULAMASI HAKKINDA

        Discord, topluluk kurma için tasarlanmış bir anlık mesajlaşma ve dijital dağıtım platformudur. Aralık 2020 tarihi itibarıyla 300 milyondan fazla kayıtlı kullanıcısı ve aylık 140 milyon aktif kullanıcısı vardır. Discord Windows, macOS, Linux, iOS, Android ve Web tarayıcısı üzerinde çalışabilmektedir.

        Oluşturulan Discord sunucularında yeni ses, metin veya stage kanalları açılabilmektedir. Bu sayede çok fazla üyesi olan sunucularda insanlar farklı kanallarda konuşup tek bir kanala göre daha az yoğunluk sağlayabilmektedirler.

        Discord'un en çok bilinen stabil versiyonunun dışında "Public Test Build", "Canary" ve "Development Version" olmak üzere üç adet "gizli" sürümü de mevcuttur. Stabil versiyonunun ve Public Test Build versiyonunun ikonları birbirinin aynısı olmasına rağmen Canary sürümünün ikonu sarı zemin üzerine Discord logosu ve Development Version'un ikonu ise siyah zemin üzerine plan kağıdı desenleri ile Discord logosu şeklindedir. Canary ve Public Test Build versiyonlarında stabil versiyondan daha ileride bir versiyon numarasında sahip oluyorsunuz. Development Version'da ise daha da ileride bir versiyon ve sunucu davetleri gibi bir görüntüye sahip "Build ID" linklerini kullanabiliyorsunuz. Bu linkler doğrultusunda uygulama içinde değişik sürümleri deneyebilir, daha farklı özellikleri test edebilirsiniz

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        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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