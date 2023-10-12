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        Haberler Gündem Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Mısır'a gidiyor - Son Dakika Haberleri

        Son dakika haberi Bakan Fidan bugün Mısır'a gidiyor

        Dışişleri Bakan Hakan Fidan bugün Mısır'a gidiyor. Fidan, Mısırlı mevkidaşı Şükri ile görüşecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 21:40 Güncelleme: 13.10.2023 - 00:45
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        Bakan Fidan Mısır'a gidiyor
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry’nin davetiyle 13-14 Ekim 2023 tarihlerinde Mısır’a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

        Görüşmelerde, ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca güncel bölgesel gelişmeler ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

        Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

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        #hakan fidan
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