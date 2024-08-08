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        Haberler Ekonomi Teknoloji Disney+ da şifre paylaşımına karşı harekete geçiyor - Teknoloji Haberleri

        Disney+ da şifre paylaşımına karşı harekete geçiyor

        Disney dijital platformu Disney+, tıpkı Netflix gibi parola paylaşımına yönelik adımlar atmaya hazırlanıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2024 - 17:58 Güncelleme: 08.08.2024 - 17:58
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        Disney+ şifre paylaşımına karşı harekete geçiyor
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        Disney CEO'su Bob Iger, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, şirketin Eylül ayından itibaren parola paylaşımına karşı yeni bir adım atacağını duyurdu.

        Wired'ın haberine göre Iger, kişilerin parola paylaşımına nasıl sınırlama getireceklerini açıklamadı ancak yetkililere göre, abonenin evinin dışında oturum açma işlemleri takip edilecek ve hesaplarını paylaştığından şüphelenilen kişilerin ekstra ücret ödeyeceği anlamına geliyor. Duyuru, şirketin Ekim ayında Disney+, Hulu ve ESPN+'ın abonelik ücretlerine zam planlamasından aylar önce geldi.

        Omdia'nın baş analisti Sarah Henschel, "Şifre paylaşımına yönelik baskı diğer yayıncılar için de olumlu sonuç verdi. Gelirleri artırmak için iyi işleyen bir strateji. Ancak, yayın konusunda çok fazla tüketici hayal kırıklığına yol açıyor" ifadelerini kullandı.

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        Netflix de geçtiğimiz aylarda şifre paylaşımına yönelik benzer bir adımda bulunmuştu. Geçtiğimiz yılın sonlarında, Netflix dünya çapında 9 milyon yeni abone eklediğini açıklamıştı. O zamandan bu yana da abone sayılarında büyük bir düşüş görülmediğini belirtmişti.

        Disney daha önce de şifre kontrolüne yönelik açıklamalarda bulunmuştu. Geçtiğimiz yıl CEO Bob Iger şirketin uygulamayı sınırlamayı düşündüğünü ima etmiş ancak daha sonra bunu yalnızca birkaç pazarda başlatmıştı.

        Disney, 2019'da Disney+'ı piyasaya sürdüğünden beri abone tabanını genişletmek ve yayından kâr elde etmek için çabalıyor. Geçtiğimiz üç ayda, Disney+ yalnızca yaklaşık 200 bin yeni abone kazanmış ve toplamda 153,8 milyona ulaşmıştı.

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