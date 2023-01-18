Mali konularda da geniş yetkilere sahip olan Divan-ı Hümayun vergi politikaları ve para politikaları gibi konularda etkin bir kurum olmuştur. Tüm bu görevlere ek olarak zaman zaman yüksek bir mahkeme olarak da çalışan Divan-ı Hümayun üyeleri kimlerdir? Divan-ı Hümayun neden kaldırıldı? İşte, tüm detaylar…

Divan-ı Hümayun Nedir?

Divan-ı Hümayun; Osmanlı Devleti’nde devletin iç ve dış meselelerinin görüşüldüğü ve karar bağlandığı bir kurumdur. Savaş ve barış kararlarının alındığı, devletin mali politikalarının karara bağlandığı, idari ve adli bir mahkeme olarak da çalışan Divan-ı Hümayun özellikle 15. yüzyıl ile 17. yüzyıllar arasında oldukça etkili olmuş bir yönetim organıdır.

Peki, Divan-ı Hümayun kim kurdu? Osmanlı Devleti’nde ilk divan sistemi Osman Gazi zamanında görülse de ilk vezir atamasını yaparak ilk kez divanı kuran padişah, Orhan Gazi’dir. Divan-ı Hümayun tabirinin kullanılmaya başlandığı dönem ise Fatih Sultan Mehmed dönemidir.

Divan-ı Hümayun Özellikleri

Osmanlı Devleti’nde padişahtan sona en etkili kurum olarak çalışan Divan-ı Hümayun özellikleri şu şekilde sıralanabilir: