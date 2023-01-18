Yaşanan reform hareketlerinin yanında 3. Selim dönemi bir dizi siyasi olayın da yaşandığı bir dönem olmuş ve bir gerileme dönemi padişahı olan 3. Selim, gerek içerde gerekse de dışarda birçok sorunla ilgilenmek durumunda kalmıştır. Peki, 3. Selim dönemi siyasi olayları nelerdir? İşte, 3. Selim ıslahatları hakkında tüm detaylar…
3. Selim Islahatları
3. Selim; her ne kadar şehzadelik yıllarını sarayda geçirmiş olsa da Avrupa’yı gözlemleme imkânı bulmuş ve devleti dağılmaktan kurtarmanın tek yolunun, batılı tarzda reformlar yapmaktan geçtiğinin farkına varmıştır.
1789 yılında tahta geçmesinin ardından birçok uzmandan devletin içinde bulunduğu durumu anlatan raporlar isteyen 3. Selim, gerçekleştireceği yenilikleri bu raporlardan faydalanarak hayata geçirmiştir. Şimdi gelin hep birlikte, 3. Selim döneminde gerçekleştirilen ıslahatların detaylarına göz atalım:
3. Selim Döneminde Yapılan Islahatlar
Devletteki kötü gidişatı durdurmak ve bazı kurumları ıslah etmek için gerçekleştirilen 3. Selim ıslahatları maddeler halinde şu şekilde sıralanabilir:
- Bu dönemde, bürokrasiden ve ulemadan meydana gelen bir Meşveret Meclisi oluşturulmuştur. Bu meclis, 3. Selim tarafından gerçekleştirilecek olan reformlar için bir çeşit danışma organı görevi görmüştür.
- Avrupa’daki gelişmeleri yakında takip etmek için Londra, Paris ve Viyana gibi Avrupa’nın önemli şehirlerinde daimi elçilikler açılmıştır.
- Savaşlarda alınan yenilgilerin önüne geçmek ve çağın gerisinde kalan Yeniçeri Ocağını tasfiye etmek amacıyla Nizam-ı Cedid adında yeni bir ordu kurulmuştur.
- Kurulan bu yeni orduda yer alacak topçu ve istihkâm subaylarını yetiştirmek için Mühendishane-i Berri Hümayun kurulmuştur.
- Yeni Kurulan Nizam-i Cedid ordusunun giderlerini karşılamak için İrade-i Cedid adında yeni bir hazine oluşturulmuştur.
- Matbaa-ı Amire adında ilk devlet matbaası açılmıştır.
- Selimiye ve Levent Kışlaları bu dönemde inşa edilmiştir.
- Yabancı dile büyük bir önem verilmiş ve Fransızca askeri okullar için zorunlu hale getirilmiştir.
- Eyalet düzenlenmeleri yeniden yapılmıştır.
- Yurt dışından yapılan mal alımına sınırlama getirilmiş ve yerli malı kullanımı teşvik edilmiştir.
- Vezirlerin sayıları ve görev süreleri düzenlenmiştir.
- Paranın değerinin korunması adına bir dizi tedbirler alınmıştır.
- Denizciliğe önem verilmiş ve bu dönemde birçok tersane onarılmıştır.
- Musikiye büyük önem verilmiştir.
3. Selim Döneminde Gerçekleştirilen Islahat Hareketlerine Ne Ad Verilir?
3. Selim döneminde gerçekleştirilen ıslahatlara yeni düzen anlamına gelen Nizam-ı Cedid adı verilmiştir. Bu dönem ıslahatları genel olarak; Yeniçeri Ocağı’nı kaldırmak, ulemanın devlet yönetimindeki etkisini azaltmak ve Osmanlı Devleti’nin batılı tarzda gelişmelere ayak uydurmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilmiştir.
3. Selim Dönemi Siyasi Olayları
3. Selim dönemi, Avusturya ve Rusya ile olan savaşların yaşandığı bir dönem olmuştur. Ayrıca bu dönemde Napolyon, Osmanlı idaresinde olan Mısır üzerine sefere çıkmış ve Osmanlı ile Fransa 1799 yılında Akka önlerinde karşı karşıya gelmişlerdir. Yapılan bu savaş, Osmanlı Devleti’nin üstünlüğüyle sonuçlanmış ve Mısır yeniden Osmanlı idaresi altına girmiştir.
3. Selim döneminin öne çıkan olaylarından bir tanesi de Kabakçı Mustafa İsyanıdır. 3. Selim döneminde gerçekleştirilen ıslahatlar, Yeniçerileri ve ulema sınıfını rahatsız etmiş; böyle bir ortamda Kabakçı Mustafa Paşa da etrafında birçok isim toplayarak 1807 yılında isyan etmiştir.
Yaşanan bu isyan neticesinde, 3. Selim Nizam-ı Cedid ordusunu dağıtmış ve tahttan çekilmek zorunda kalmıştır. 3. Selim’i tekrar tahtta geçirmek için İstanbul’a gelen Rusçuk ayanı Alemdar Mustafa Paşa, 3. Selim’in 4. Mustafa tarafından boğdurulduğunu öğrenince, 4. Mustafa’yı tahttan indirerek yerine 2. Mahmut’u tahta geçirmiştir.
3. Selim Dönemi Islahatları Kodlama
3. Selim dönemi ıslahatlarını kolayca öğrenmek için “FRANSIZCA Y-E-M-M-İ-N” şeklinde bir kodlama yapılabilir:
- Fransızcanın resmi yabancı dil olması
- Yerli malına teşvik
- Elçiliklerin daimi olması
- Mühendishane-i Berri Hümayun
- Matbaa (İlk devlet matbaası)
- İrad-ı Cedid Hazinesi
- Nizam-ı Cedid Ordusu
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