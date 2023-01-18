1808 ile 1839 yılları arasında hüküm süren 2. Mahmud ıslahatları maddeler halinde şu şekilde sıralanabilir:

Siyasi, askeri, ekonomi, kültür ve eğitim alanında yapılan ıslahatlarla hem devletin modernleşmesi hedeflenmiş hem de savaşlarda alınan mağlubiyetlerin ardından gelen toprak kayıplarının önüne geçilmek istenmiştir.

Osmanlı Devleti’ne, birçok alanda yeni ve modern bir düzen kazandırmak isteyen 2. Mahmud, batı dünyasının sahip olduğu bilim ve teknikten faydalanma yolunu seçmiştir. Daha önce gerçekleştirilen reformlar, yalnızda devletin kaybolan otoritesini yeniden tesis etme amacı taşırken; 2. Mahmud döneminde gerçekleştirilen ıslahatlar ise devleti dağılmaktan kurtarma niyetiyle gerçekleştirilmiştir.

Ekonomi, devlet idaresi, askeri ve eğitim alanında bir dizi reformun yapıldığı; Osmanlı Devleti’nin gelişmiş olan Avrupa’ya ayak uydurabilmesi için büyük bir çabanın sarf edildiği 2. Mahmut döneminde yapılan ıslahatlar hangileridir? İşte, tüm detaylar…

2. Mahmud Dönemi Islahatları Kodlama

Konuyla ilgili araştırmalar yapan öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan bir tanesi, 2. Mahmud dönemi ıslahatları kodlama yöntemidir. Şimdi gelin hep birlikte, üç ayrı başlık altında bu kodlamanın nasıl yapıldığına göz atalım.

2. Mahmut Dönemi Askeri Alanda Yapılan Islahatlar: Askeri alanda yapılan ıslahatların kodlaması S-E-V-D-A-M şeklindedir. Bu kodlama ıslahatların baş harflerinden meydana gelmektedir.

S ekban-ı Cedit

ekban-ı Cedit E şkinci Ccağı

şkinci Ccağı V akay-i Hayriye

akay-i Hayriye D ar-u Şuray-ı Askeriye

ar-u Şuray-ı Askeriye A sakir-i Mansure- i Muhammeddiye

sakir-i Mansure- i Muhammeddiye Mızıkay-ı Hümayun

2. Mahmut Dönemi İdari Alanda Yapılan Islahatlar: Bu alanda yapılan ıslahatların kodlaması ise P-İ-S-N-E-D-İ-M-M şeklindedir.

P asaport uygulaması başlatılmıştır.

asaport uygulaması başlatılmıştır. İ çişleri ve Dışişleri Bakanlıkları kurulmuştur.

çişleri ve Dışişleri Bakanlıkları kurulmuştur. S adrazamlık kaldırılmıştır.

adrazamlık kaldırılmıştır. N azırlıklar (bakanlıklar) kurulmuştur.

azırlıklar (bakanlıklar) kurulmuştur. E ncümen-i Daniş kurulmuştur.

ncümen-i Daniş kurulmuştur. D ivan-ı Hümayun kaldırılmıştır.

ivan-ı Hümayun kaldırılmıştır. İ lk nüfus sayımı yapılmıştır.

lk nüfus sayımı yapılmıştır. M eclis-i Ahkâm-ı Adliye kurulmuştur.

eclis-i Ahkâm-ı Adliye kurulmuştur. Muhtarlıklar açılmıştır.

2. Mahmut Dönemi Eğitim Alanında Yapılan Islahatlar: Bu alan da yapılan ıslahatların kodlaması da İ-R-İ-F-A-T-İ-H şeklindedir.