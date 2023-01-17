Hititlerden günümüze kadar ulaşan kaynaklardan ve yapılan arkeolojik çalışmalardan, Hitit kraliçelerinin siyaset içindeki rolleri açıkça görülmektedir. Hitit kraliçelerine verilen bir unvan olan Tavananna anlamı nedir? İşte, tüm detaylar…

Tavananna Kimdir?

Tavananna; Hititlerde kralın eşi, yani kraliçeye verilen bir unvandır. Devlet işlerinde oldukça etkin olan Tavananna, neredeyse kral ile eşit haklarla donatılmış bir unvan olarak dikkat çekmektedir. Özellikle Mısır ve Mezopotamya krallıklarında kraliçe, ülkenin mutlak hâkimi olan kralın eşi olarak tarif edilirken; bu durum Hititlerde ise farklıdır. Hititlerde Tavananna yani kraliçe; Hitit kralı ile eşit yetkilerle donatılmıştır ve devleti yönetme, ülkeye hükmetme gibi haklara da sahiptir.

Tavananna Anlamı

Tavananna kelime anlamı olarak Hititçede “egemen kraliçe” anlamına gelmektedir. Hitit devlet yönetiminde krallar “Labarna”, kraliçeler ise “Tavananna” unvanını kullanmışlardır. Bu iki unvanın ise Eski Hitit Krallığı’nın kurucusu olarak kabul edilen kral Labarna ve eşi Tavananna’dan geldiği bilinmektedir. MÖ. 15. yüzyıldan itibaren bu kurucu kral ve kraliçenin isimleri, Hitit kral ve kraliçeleri tarafından birer unvan olarak kullanılmıştır. Bu bilgilere ilave olarak, bir kraliçenin Tavananna unvanı kullanabilmesi için, bir önceki kralın eşinin ölmesi gerekmektedir. Yani yeni kraliçe, imparatorun annesi hayatını kaybetmeden bu unvana sahip olamamaktadır.

Tavananna Görevleri

Hitit Devleti’nin kuruluş aşamasında kraliçelerin rolleri tam olarak bilinemese de, Hititlerin büyük bir imparatorluk halini almasının ardından yaşanan büyüme ile Hitit kraliçesi olan Tavananna’nın aktif siyasetteki rolünü net olarak görmek mümkündür. Etkili bir siyasi figür olan Tavananna yetkileri şu şekilde sıralanabilir: