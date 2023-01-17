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Haberler Gündem Eğitim Tarih Sıffin Savaşı Kısaca Özeti, Önemi, Nedenleri ve Sonuçları: Sıffin Savaşı Ne Zaman Oldu?
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Sıffin Savaşı kısaca özeti, önemi, nedenleri ve sonuçları: Sıffin Savaşı ne zaman oldu?

Sıffin Savaşı; Hz. Osman’ın öldürülmesinin ardından yaşanan ve İslam tarihinde “İlk Fitne” olarak adlandırılan iç savaş döneminin en önemli hadiselerinden bir tanesidir. Yaklaşık 3 ay boyunca süren ve her iki tarafın da bir sonuca varamadığı bir savaş olan Sıffin Savaşı nedir? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Sıffin Savaşı Kısaca Özeti, Önemi, Nedenleri ve Sonuçları: Sıffin Savaşı Ne Zaman Oldu?
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İslam tarihi açısından büyük bir dönüm noktası olan ve Dört Halife döneminden sonra gelecek olan Emeviler döneminin önünü açan Sıffin Savaşı nedenleri nelerdir? Sıffin Savaşı Özeti başlığı altında savaşın seyri ile alakalı bilgiler de edinebileceğiniz içeriğimizi sizler için hazırladık. İşte, Sıffin Savaşı’na dair tüm detaylar…

Sıffin Savaşı Nedir?

Sıffin Savaşı; İslam halifesi Hz. Ali ile Suriye valisi Muaviye arasında gerçeklemiş olan bir savaştır. İslam tarihinin en önemli olaylarından bir tanesi olan ve yaklaşık 3 ay boyunca devam eden bu mücadelenin en büyük muharebesi ise miladi takvime göre 26 – 28 Temmuz 657 tarihinde yaşanmıştır.

Hz. Osman’ın ölümü sonrası yaşanan ve tarihçiler tarafından “İlk Fitne” olarak isimlendirilen bir kargaşa döneminde gerçekleşen bu savaşın sonunda, İslam dünyasındaki fikir ayrılıkları ve iktidar mücadeleleri derinleşmiştir.

Sıffin Savaşı Nedenleri

İslam tarihinin en önemli mücadelelerinden birine sahne olan Sıffin Savaşı nedenleri şu şekilde listelenebilir:

  • Osman’ın akrabası olan Suriye valisi Muaviye’nin; Hz. Ali’yi Hz. Osman’ın ölümünden sorumlu tutması.
  • Muaviye’nin, Hz. Ali’yi isyancılarla ortak hareket etmekle suçlaması.

Sıffin Savaşı Özeti

Suriye valisi olan Muaviye; aynı zamanda evinde öldürülen Hz. Osman’ın akrabasıydı ve Hz. Osman’dan sonraki İslam halifesi olan Hz. Ali’nin, Osman’ın katillerinden destek aldığı inancına sahipti. Bu fikrinden hareketle, Hz. Ali’yi isyancılarla ortak olmakla suçlayan Muaviye tarafından başlatılan isyan üzerine Hz. Ali; Küfe, Mısır ve Basra valilerine emir göndererek savaşa hazırlanmalarını emretti.

Hz. Ali’nin ordusuyla beraber kendi üzerine yürüyeceğini haber alan Muaviye de beraberindeki ordu ile birlikte Irak üzerine harekete geçti ve her iki ordu da 657 yılının Mayıs ayında savaşın gerçekleştiği bölgeye ulaştılar.

Fırat boyunda bulunan Sıffin bölgesinde gerçekleşen ve aralıklı olarak 3 ay boyunca süren savaşta yenileceğini anlayan Muaviye; emrindeki askerlere mızraklarının ucuna Kuran sayfalarını takmalarını emretti. Muaviye’nin emriyle bu sayfaları mızrakların ucuna takan askerler “Savaşı bırakalım ve Allah’ın kitabı aramızda hakem olsun” diye bağırmaya başladılar.

Hz. Ali; her ne kadar savaşı durdurmak istemese de ordusundaki askerlerin bir kısmının bu fikirde olmaması ve hatta savaşı durdurmazsa kendisini öldürüp Muaviye’ye teslim edeceklerini söylemeleri üzerine bu teklifi kabul etmiştir. Hz. Ali tarafından Muaviye’nin teklifinin kabul edilmesiyle gerçekleşen bu olaya İslam tarihinde “Hakem Olayı” adı verilmektedir. Oluşturulan Hakem heyetinde Ebu Musa El-Eş’ari Hz. Ali’yi; Amr İbnul’-as’da Muaviye’yi temsil etmiştir.

Yaşanan bu Hakem Olayının detayları farklı kaynaklarda farklı şekilde anlatılmaktadır. Fakat şu bir gerçektir ki; iki taraf arasındaki sorunu çözmesi beklenen bu yöntem aksine işleri daha karmaşık bir hale getirmiştir. Bu hadiseden sonra Muaviye kendini Suriye’de halife ilan etmiş ve zaten hali hazırda devam eden Harici isyanları şiddetlenerek devam etmiştir.

Sıffin Savaşı Sonuçları

657 yılında, Hz. Ali ve Muaviye arasında gerçekleşen Sıffin Savaşı sonuçları şu şekildedir:

  • Sıffin Savaşı’ndan 4 sene sonra, 631 yılında Hz. Ali, Hariciler tarafından öldürülmüştür.
  • Ali’nin öldürülmesinin ardından halifeliğinin önünde bir engel kalmadığını gören Muaviye, halifeliğini ilan etmiştir.
  • Muaviye’nin halifeliğini ilan etmesiyle birlikte İslam dünyasında Emeviler dönemi başlamıştır.
Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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