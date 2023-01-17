İslam tarihi açısından büyük bir dönüm noktası olan ve Dört Halife döneminden sonra gelecek olan Emeviler döneminin önünü açan Sıffin Savaşı nedenleri nelerdir? Sıffin Savaşı Özeti başlığı altında savaşın seyri ile alakalı bilgiler de edinebileceğiniz içeriğimizi sizler için hazırladık. İşte, Sıffin Savaşı’na dair tüm detaylar…

Sıffin Savaşı Nedir?

Sıffin Savaşı; İslam halifesi Hz. Ali ile Suriye valisi Muaviye arasında gerçeklemiş olan bir savaştır. İslam tarihinin en önemli olaylarından bir tanesi olan ve yaklaşık 3 ay boyunca devam eden bu mücadelenin en büyük muharebesi ise miladi takvime göre 26 – 28 Temmuz 657 tarihinde yaşanmıştır.

Hz. Osman’ın ölümü sonrası yaşanan ve tarihçiler tarafından “İlk Fitne” olarak isimlendirilen bir kargaşa döneminde gerçekleşen bu savaşın sonunda, İslam dünyasındaki fikir ayrılıkları ve iktidar mücadeleleri derinleşmiştir.

Sıffin Savaşı Nedenleri

İslam tarihinin en önemli mücadelelerinden birine sahne olan Sıffin Savaşı nedenleri şu şekilde listelenebilir:

Osman’ın akrabası olan Suriye valisi Muaviye’nin; Hz. Ali’yi Hz. Osman’ın ölümünden sorumlu tutması.

Muaviye’nin, Hz. Ali’yi isyancılarla ortak hareket etmekle suçlaması.

Sıffin Savaşı Özeti

Suriye valisi olan Muaviye; aynı zamanda evinde öldürülen Hz. Osman’ın akrabasıydı ve Hz. Osman’dan sonraki İslam halifesi olan Hz. Ali’nin, Osman’ın katillerinden destek aldığı inancına sahipti. Bu fikrinden hareketle, Hz. Ali’yi isyancılarla ortak olmakla suçlayan Muaviye tarafından başlatılan isyan üzerine Hz. Ali; Küfe, Mısır ve Basra valilerine emir göndererek savaşa hazırlanmalarını emretti.