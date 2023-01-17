Fransa’ya sefer düzenlemek için çoğunluğu Araplardan olmak üzere toplam 70 bin kişilik bir ordu kuran Abdurrahman el-Gafiki, Pireneler Dağı’nın batısında bulunan bir geçitten geçerek Galya’ya ulaştı ve ardından ordularını Bordeaux üzerine sevk etti.

İspanya’nın Emeviler tarafından fethedilmesinin ardından bu coğrafyaya Endülüs adı verilmiş ve Emevili komutan Abdurrahman el-Gafiki buraya vali olarak atanmıştır. Kendisi aynı zamanda başarılı bir komutan olan Abdurrahman el-Gafiki, Endülüs’te kontrolü tamamen sağladıktan sonra, İslamiyet’i Avrupa içlerine kadar yaymak maksadıyla gözünü Fransa üzerine dikmiştir.

İspanya’yı fetheden Emevilerin buraya Endülüs adını verdikten sonra, Fransa sınırını aşması ve Fransa içlerine doğru ilerlemeye başlaması neticesinde Franklar ile Emevileri karşı karşıya getiren Puvatya Savaşı nedenleri nelerdir? İslam tarihi açısından Puvatya Savaşı önemi nedir? Devamında Puvatya Savaşı Özeti başlığı altında savaşın gidişatı ile ilgili bilgiler de bulabileceğiniz yazımızı sizler için hazırladık. İşte, tüm detaylar…

Garonne Nehri yakınlarında Akitanya Dükü Eudes’in ordularıyla karşılaşan Emevi ordusu, buradan galibiyetle ayrılarak yoluna devam etmiş ve Bordeeaux, Lyon ve Paris yakınlarında bulunan Sens şehri, Emevilerin eline geçmiştir.

Kısa bir süre içinde neredeyse Güney Fransa’nın tamamını ele geçiren Emevi ordusunun bir sonraki hedefi ise Puvatya şehri olmuştur. Puvatya şehrinin de Emevilerin eline geçmesi Franklar arasında zaten var olan paniğin daha da büyümesine sebep olmuştur. Emevilerin ilerleyişini durduramayan Eudes, bir başka dük olan Charles Martel’den yardım istemiş ve Martel, tüm Fransa topraklarının tehlikede olduğunun farkına vararak bu yardım talebini kabul etmiştir. Kısa bir sürede güçlü bir Frank ordusu meydana getiren Charles Martel, Loire Nehri’ni aşarak, Müslümanları durdurmak için karargâhını kurmuştur.

Emevi ordusunun da Loire Nehri’ne ulaşması ve nehri geçmek istemesi üzerine iki tarafın orduları büyük bir meydan muharebesinde karşı karşıya gelmişlerdir. Yaklaşık olarak 10 gün süren savaşın sonunda, uzun bir süredir seferde olmanın da etkisiyle Emevi orduları, Franklar karşısında mağlup olmuş ve geri çekilmek zorunda kalmışlardır.

Puvatya Savaşı Sonuçları

Emeviler ile Frankların karşı karşıya geldiği ve Emevilerin savaş sahasından mağlup olarak ayrıldığı Puvatya Savaşı sonuçları şunlardır:

Emevi komutanı Abdurrahman el-Gafiki hayatını kaybetmiştir.

Ağır bir yenilgi alan Emeviler ele geçirdikleri yerleri terk ederek İspanya içlerine kadar geri çekilmişlerdir.

Hristiyan Avrupa üzerindeki Emevi tehlikesi sona ermiştir.

Kuzey Afrika’dan Endülüs’e sıçrayan Berberi isyanları Emevilerde büyük iç karışıklık yaratmış ve Emevilerin yıkılma süreci hız kazanmıştır.

Puvatya Savaşı Önemi

Puvatya Savaşı hem İslam hem de Avrupa tarihinde büyük bir yer tutmaktadır. Emevilerin Puvatya Savaşı’nda almış oldukları bu yenilgi ile İslam ordularının Avrupa içlerine kadar ilerlemesinin önü kesilmiş ve durum Osmanlı Devleti eliyle gerçekleşecek olan fetihlere kadar sürmüştür. Avrupa içinse, bu savaş büyük bir dönüm noktası olmuş ve Hristiyan Avrupa üzerindeki Emevi ve İslamiyet tehlikesi bertaraf edilmiştir.