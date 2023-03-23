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Diyanet İşleri açıkladı: Seyahat ederken nasıl oruç tutulur?

Ramazan ayının başlamasıyla Müslümanlar tarafından oruç tutmaya yönelik birçok konu araştırılıyor. Bunlardan biri de; seyahat halindeyken oruç tutmak. İslamiyet'e göre yolculuk halindeyken oruç tutmak için uyulması gereken birkaç kural bulunuyor. İşte, Diyanet İşleri'ne göre seyahat ederken uyulması gereken kurallar...

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  • Diyanet İşleri açıkladı: Seyahat ederken nasıl oruç tutulur, yolculuk yapan kişi orucunu bozabilir mi?

    Diyanet İşleri Başkanlığı, Ramazan ayı boyunca seyahat edecek vatandaşlar için yolculuk esnasında orucun nasıl tutulacağına dair bilinmesi gerekenleri paylaştı. Peki, bir kişi yolculuk sırasında oruç tutabilir mi veya orucunu bozabilir mi?

    Diyanet'e göre bir kişinin seyahat halinde sayılması için en az 90 kilometre uzaklığındaki başka bir noktaya yolculuk etmesi gerekir. Bu şartları sağlayarak yolculuk yapan kişiler oruç tutmak zorunda değil. Ancak kişi, oruç tutmaya niyet ettikten sonra yolculuğa çıkarsa meşru bir mazeret dışında orucunu bozmamalıdır. 
  • Diyanet İşleri açıkladı: Seyahat ederken nasıl oruç tutulur, yolculuk yapan kişi orucunu bozabilir mi?

    Ancak kişi,  geçerli bir sebebi varsa orucunu bozulabilir. Bu şekilde bozulan oruç için kefaret gerekmez yalnızca orucun başka gün kaza edilmesi gerekir. Örneğin; Hz. Muhammed, Mekke'nin fethi için yola çıktığında oruçluyken, sefer sırasında orucunu bozmuştur. Savaş şartları, orucun bozulması için geçerli bir sebep olarak sayıldığı için bozulmasının bir sakıncası yoktur.
  • Diyanet İşleri açıkladı: Seyahat ederken nasıl oruç tutulur, yolculuk yapan kişi orucunu bozabilir mi?

    Peki, yolculuk esnasında iftar ve sahur hangi saate göre yapılır? Ramazan sırasında yolculuk yapan kişilerin, sahur ve iftarlarını o anda bulundukları yere göre yapmaları gerekir. 
  • Diyanet İşleri açıkladı: Seyahat ederken nasıl oruç tutulur, yolculuk yapan kişi orucunu bozabilir mi?

    Ancak kişi, uçak ile yolculuk yapıyorsa uçuş esnasında uçağın üzerinde bulunduğu yere göre imsak ve iftar yapmalıdır. Bununla birlikte, uçakla kıtalar arası yolculuk yapan kişilerde durum farklıdır çünkü kıta değiştirilmesi halinde iftar ve imsak arasındaki süre çok uzun veya çok kısa olabilir. Bu durumda kişi, orucunu kazaya bırakabilir ancak oruç tutmaya başlamışsa bir takdir yaparak (mesela oruç tutmaya başladığı yerin akşam vaktinde) iftarını açabilir.  

 

 

 

 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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