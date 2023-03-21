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Oruç tutmanın sağlığa 5 faydası

Ramazan ayının gelmesiyle beraber İslam alemi oruç tutmaya hazırlanıyor. Müslümanlar için oldukça önemli bir ibadet olan orucun sağlık açısından da birçok faydası bulunuyor; uzun saatler aç kalan vücutta olumlu değişimler başlıyor. İşte, oruç tutmanın faydaları...

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  • Oruç tutmanın faydaları nelerdir? Oruç tutmanın sağlığa ve vücuda faydaları

    KAN ŞEKERİNİ DÜZENLER

    Oruç, vücudun kan şek erini kontrol eden insülin hormonuna verdiği tepkiyi düzenler. Kan şekeri düzenlendiğinde, kardiyovasküler hastalık ve diğer kalple ilgili sağlık sorunları için iki risk faktörü olan kilo alma ve diyabet riskini azaltır.
  • Oruç tutmanın faydaları nelerdir? Oruç tutmanın sağlığa ve vücuda faydaları

    HASTALIKLARI ÖNLER

    Rutin yemek düzeninden çıkmak, vücuda hastalıkları önleme de dâhil olmak üzere diğer önemli işlevlere odaklanması için zaman sağlar. Bazı araştırmalar, oruç tutmanın kalp hastalığı, multipl skleroz ve romatoid artrit gibi hastalık riskini azalttığını ortaya koydu.
  • Oruç tutmanın faydaları nelerdir? Oruç tutmanın sağlığa ve vücuda faydaları

    KİLO KAYBI SAĞLAR

    Çalışmalar; oruç tutmanın, yağ kaybına yardımcı olabileceğini ve kan lipitlerini iyileştirebileceğini gösteriyor. Hepsi bu kadar da değil; başka çalışmalar ise oruç tutmanın metabolizmanın yağ yakma yeteneğini artırdığını, kas kütlesini koruduğunu ve aşırı kilolu kişilerde vücut kompozisyonunu iyileştirdiğine işaret ediyor.
  • Oruç tutmanın faydaları nelerdir? Oruç tutmanın sağlığa ve vücuda faydaları

    HÜCRELERİN DAHA VERİMLİ ÇALIŞMASINI SAĞLAR

    Oruç tutmanın faydalarından biri, vücudunuzun hücresel geri dönüşüm sistemi olan otofaji adı verilen bir süreci tetikleyebilmesidir. Hücreleriniz için bir tür kalite kontrol görevi gören otofaji, vücudun daha verimli çalışabilmeleri için eski hücre parçalarını parçalamasına ve yeniden kullanmasına olanak tanır. 

    Basitçe söylemek gerekirse; bu, vücudun bir tür temizlik yapmasıdır. Vücut, alzheimer, parkinson veya kansere neden olan mutasyon geçirmiş hücrelerden kurtulur.
  • Oruç tutmanın faydaları nelerdir? Oruç tutmanın sağlığa ve vücuda faydaları

    ÖĞRENME YETENEĞİNİ GELİŞTİRİR

    Vücüt, sindirim gibi faaliyetler yapmadığı için farklı aktivitelere odaklanır. Bunlardan biri de öğrenme, algılama ve hafıza yetenekleridir. Aç kalan vücut bunlar için daha fazla vakit bulur bu da kişinin algılama ve hafıza seviyesini yükseltir.

    Kaynak: BBC, Live Science

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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