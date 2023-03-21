HÜCRELERİN DAHA VERİMLİ ÇALIŞMASINI SAĞLAR

Oruç tutmanın faydalarından biri, vücudunuzun hücresel geri dönüşüm sistemi olan otofaji adı verilen bir süreci tetikleyebilmesidir. Hücreleriniz için bir tür kalite kontrol görevi gören otofaji, vücudun daha verimli çalışabilmeleri için eski hücre parçalarını parçalamasına ve yeniden kullanmasına olanak tanır.

Basitçe söylemek gerekirse; bu, vücudun bir tür temizlik yapmasıdır. Vücut, alzheimer, parkinson veya kansere neden olan mutasyon geçirmiş hücrelerden kurtulur.