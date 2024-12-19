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        Haberler Gündem Çevre Diyarbakır'da 6 bin dönüm araziye su | Son dakika haberleri

        Diyarbakır'da çiftçiye su kanalı desteği: 6 bin dönüm araziye suya kavuşacak

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı çalışmalar sonucu Kocaköy, Dicle ve Ergani ilçelerinde 6 bin 680 dönüm arazi suyla buluşacak, 20 kilometrelik sulama kanalı projesi ile 983 çiftçi verimli üretim yapabilecek

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 16:38 Güncelleme: 19.12.2024 - 16:38
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        Diyarbakır'da 6 bin dönüm araziye su
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        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, tarımsal üretimi ve hayvancılığı canlandırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

        Başkanlığa bağlı ekipler, kent genelinde suyu verimli kullanmak ve susuz arazileri suyla buluşturmak için projeler üretiyor. Tarım alanında verimin artması ve tekrar canlandırılması kapsamında Büyükşehir Belediyesi ve Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı arasında protokol imzalandı.

        Kocaköy, Dicle ve Ergani Sulama Projesi (Kaynağından Verimliliğe 2. Kısım) kapsamında, Kocaköy ilçesi Arkbaşı Mahallesinde 7 bin 200 metre açık kanal, 70 metre duvar ve 25 metre bent, Tepecik Mahallesinde ise 3 bin 250 metre açık kanal ve 20 metre bent inşa edildi.

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        Dicle ilçesi Altay Mahallesine bin 700 metre kapalı boru döşenirken; Ergani ilçesi Devletkuşu Mahallesinde 3 bin 300 metre kapalı boru döşendi, 1 adet havuz yapıldı.

        Kavurmaküpü Mahallesinde de 980 metre açık kanal döşendi, 10 metre sulama tüneli yapıldı. Çayköy Mahallesinde ise 4 bin 300 metre kapalı boru döşenirken, 20 metre sulama tüneli ve bir adet havuz yapıldı.

        Böylece 11 kilometresi açık, 9 kilometresi kapalı olmak üzere toplam 20 kilometre sulama kanalı tamamlanmış oldu. Yapımı tamamlanan kanallarla 6 bin 680 dönüm arazi sulanacak, 983 çiftçi daha verimli bir üretim yapabilecek.

        Öte yandan Ergani-Kavurmaküpü ve Devletkuşu tarımsal sulama kanalı yapım çalışması kapsamında Kavurmaküpü merkezde 4 adet su kaynağı için 10'ar metre tünel açılıp ucunda çeşmeler inşa edilmesi planlanan çalışma devam ediyor.

        Devletkuşu Mahallesi Büyükpınar mevkiinde ise 15 litre kapasiteli su kaynağından sağ ve sol sahilde inşa edilmek üzere 10 metrelik kanal, bin metre de trapez kanal inşaatı sürüyor. Söz konusu iki kanal ile 180 dönüm arazi sulanacak, çalışmadan 25 çiftçi faydalanacak.

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