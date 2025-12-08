Habertürk
        Diyarbakır'da uçaklar gecikmeli kalktı | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Diyarbakır'da uçaklar gecikmeli kalktı!

        Diyarbakır'da sabah saatlerinde yoğun sis nedeniyle bazı uçuşlar aksadı. Görüş mesafesinin 100 metreye kadar inmesi nedeniyle bazı uçak seferleri gecikmeli gerçekleşti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 09:39 Güncelleme: 08.12.2025 - 09:40
        Diyarbakır'da uçaklar gecikmeli kalktı!
        Diyarbakır'da etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesi yer yer 100 metreye kadar düşerken, sürücüler yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

        İHA'daki habere göre Diyarbakır Havalimanı'nda da bazı uçak seferleri gecikmeli yapıldı.

        #Diyarbakır
        #Son dakika haberler
