Diyarbakır'da uçaklar gecikmeli kalktı! Diyarbakır'da sabah saatlerinde yoğun sis nedeniyle bazı uçuşlar aksadı. Görüş mesafesinin 100 metreye kadar inmesi nedeniyle bazı uçak seferleri gecikmeli gerçekleşti

