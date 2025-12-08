Diyarbakır'da uçaklar gecikmeli kalktı!
Diyarbakır'da sabah saatlerinde yoğun sis nedeniyle bazı uçuşlar aksadı. Görüş mesafesinin 100 metreye kadar inmesi nedeniyle bazı uçak seferleri gecikmeli gerçekleşti
Giriş: 08.12.2025 - 09:39 Güncelleme: 08.12.2025 - 09:40
Diyarbakır'da etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesi yer yer 100 metreye kadar düşerken, sürücüler yavaş ilerlemek zorunda kaldı.
İHA'daki habere göre Diyarbakır Havalimanı'nda da bazı uçak seferleri gecikmeli yapıldı.
