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        Ailesiyle çıktığı surların merdiveninden düşen 7 yaşındaki Remziye yaralandı

        DİYARBAKIR'da, ailesiyle surlara çıkarken dengesini kaybedip yaklaşık 4 metreden merdivenden düşen Remziye D. (7), yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 16:29 Güncelleme: 18.01.2024 - 16:30
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        Ailesiyle çıktığı surların merdiveninden düşen 7 yaşındaki Remziye yaralandı
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        DİYARBAKIR'da, ailesiyle surlara çıkarken dengesini kaybedip yaklaşık 4 metreden merdivenden düşen Remziye D. (7), yaralandı.

        Olay, Sur ilçesinde, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi surların bulunduğu millet bahçesinde meydana geldi. Ailesiyle surlara çıkmaya çalışan Remziye D., yaklaşık 4 metre yükseklikten, merdivenden düşüp yaralandı. İhbarla, bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Remziye D., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan kontrolde Remziye D.'nin kolunda ve ayaklarında çatlak tespit edildi. Remziye D.'nin hastanedeki tedavisi sürerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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