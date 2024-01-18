Diyarbakır'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Bağcılar Mahallesi Nevruz Caddesi'ndeki Millet Bahçesi'nde A.U. (26) ile ismi öğrenilmeyen bir kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada, A.U. ve yoldan geçen M.Ö. (40) yaralandı, kurşunların isabet ettiği bir araçta hasar oluştu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Olaydan sonra kaçan şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.
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