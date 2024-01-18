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        Diyarbakır'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 15:42 Güncelleme: 18.01.2024 - 15:42
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        Diyarbakır'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Bağcılar Mahallesi Nevruz Caddesi'ndeki Millet Bahçesi'nde A.U. (26) ile ismi öğrenilmeyen bir kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavgada, A.U. ve yoldan geçen M.Ö. (40) yaralandı, kurşunların isabet ettiği bir araçta hasar oluştu.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Olaydan sonra kaçan şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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