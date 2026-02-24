Canlı
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Haberleri

        Diyarbakır'da iki aracın çarpıştığı kazada 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 21:16 Güncelleme:
        Diyarbakır'da iki aracın çarpıştığı kazada 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Valilikten yapılan açıklamada, Çınarköy Mahallesi çıkışında iki aracın çarpışması sonucu elim bir trafik kazası meydana geldiği, kazada araç sürücüleri ile birlikte toplam 5 vatandaşın hayatını kaybettiği, 2 vatandaşın yaralandığı bildirildi.

        Yaralıların hastanedeki tedavilerinin devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Kaza sonrası olay yerine sağlık, jandarma ve ilgili ekipler sevk edilerek gerekli inceleme çalışmaları ivedilikle başlatılmış olup, olayla ilgili tahkikat devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."


        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

