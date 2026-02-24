Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Haberleri

        Diyarbakır'da Memur-Sen'den okullardaki ramazan etkinliklerine ilişkin açıklama

        Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanlığınca, Milli Eğitim Bakanlığınca okullarda başlatılan "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinliklerine ilişkin açıklama yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 14:23 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da Memur-Sen'den okullardaki ramazan etkinliklerine ilişkin açıklama

        Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanlığınca, Milli Eğitim Bakanlığınca okullarda başlatılan "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinliklerine ilişkin açıklama yapıldı.

        Memur-Sen İl Başkanı Ramazan Tekdemir, il başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, Milli Eğitim Bakanlığınca okullarda başlatılan "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinliklerini Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen olarak desteklediklerini söyledi.

        Okullarda gerçekleştirilen etkinliklerin, köklerden geleceğe uzanan, inanç ve bilimi buluşturan yaklaşımın güzel bir örneği olduğunu belirten Tekdemir, milletin asli değerlerine uygun etkinlikleri takdirle karşıladıklarını ve desteklediklerini bildirdi.

        Ramazan ayının manevi iklimine, toplumsal dayanışma ruhuna ve İslam'ın temel değerlerine karşı sistematik bir itibarsızlaştırma çabası içinde olanlara karşı seslerini yükseltmek için toplandıklarını ifade eden Tekdemir, şunları kaydetti:

        "Milli Eğitim Bakanlığımızın çok renkli ve eğlenceli etkinliklerle evlatlarımıza aşılamak istediği merhamet, paylaşma, dayanışma ve kardeşlik iklimine savaş açanlara, ilericiliği inanç düşmanlığı sanan vesayet kalıntılarına Diyarbakır'dan haykırıyoruz, eğitim kurumları toplumsal değerlerden kopuk izole mekanlar değildir. Topluma liderlik iddiasındaki kişi ve yapıların görevi toplumun kültürel ve manevi dokusuyla kavga etmek değil bu doku ile barışık bir sosyal iklim için çalışmaktır. Ramazan ayı etkinlikleri konsepti sadece bir ibadeti değil aynı zamanda yardımlaşma, hoşgörü, merhamet, toplumsal dayanışma gibi evrensel değerlerin okul çatısı altında yaşatılmasını, öğrencilerin karakter gelişiminden huzurlu bir çevrenin ve toplumsal barışın inşasına kadar bir dizi alanı kapsayan görmeyi arzuladığımız çok kıymetli ve sorumlu bir adımdır."

        Tekdemir, "Artık bu aziz milletin yakasından düşün. Suni gündemlerle, bayatlamış bildirilerle kardeşliğimizi zayıflatamazsınız. Türkiye artık vesayet diliyle hizaya çekilecek bir ülke değildir. Evlatlarımızın milli ve manevi değerlerle kuşanması için atılan her adımın, verilen her mücadelenin sarsılmaz savunucusuyuz. Ramazanın birleştirici gücü, sizin ayrıştırıcı dilinizi mağlup edecektir. 28 Şubat bitti ve bir daha yaşanmayacak. Tarihimize, millet ve devlet olma geleneğimize kök salan manevi değerlerimizi okullarımızla, öğrencilerimizle etkili ve eğlenceli bir formda buluşturan Milli Eğitim Bakanımıza, etkinliklere destek veren tüm yönetici, öğretmen, veli ve sevgili öğrencilerimize teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yalova'da İkra bebeğin darp edildiği anlar kamerada
        Yalova'da İkra bebeğin darp edildiği anlar kamerada
        Altında büyük geri dönüş
        Altında büyük geri dönüş
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        "İddianameye ölüme terk de konulmalı"
        "İddianameye ölüme terk de konulmalı"
        Vincenzo Montella'dan çarpıcı açıklama: İtalya'ya dönecek mi?
        Vincenzo Montella'dan çarpıcı açıklama: İtalya'ya dönecek mi?
        Sarayda çıplak masaj
        Sarayda çıplak masaj
        Beşiktaş böyle ayağa kalktı!
        Beşiktaş böyle ayağa kalktı!
        Dev projeye 6.75 milyar dolarlık dış finansman
        Dev projeye 6.75 milyar dolarlık dış finansman
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Ne New York ne Sibirya... Kar 3 metreyi buldu! Evler kayboldu!
        Ne New York ne Sibirya... Kar 3 metreyi buldu! Evler kayboldu!
        Vatandaş konuttan ne bekliyor?
        Vatandaş konuttan ne bekliyor?
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        İftarı müjdeleyen ses!
        İftarı müjdeleyen ses!
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        Paramount, WB için teklifini artırdı!
        Paramount, WB için teklifini artırdı!
        TÜİK paylaştı... Boşanmalarda tarihi zirve!
        TÜİK paylaştı... Boşanmalarda tarihi zirve!

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'dan "Milli ve manevi değerlere sahip çıkın" talebi
        Diyarbakır'dan "Milli ve manevi değerlere sahip çıkın" talebi
        Diyarbakır'da buğday yüklü tır devrildi, yol saatlerce kapalı kaldı
        Diyarbakır'da buğday yüklü tır devrildi, yol saatlerce kapalı kaldı
        Diyarbakır'da kayıp engelli, 17'nci günde 214 kişilik ekiple aranıyor
        Diyarbakır'da kayıp engelli, 17'nci günde 214 kişilik ekiple aranıyor
        Tabanca ile kovaladığı husumetlisine peş peşe ateş etti; o anlar kamerada
        Tabanca ile kovaladığı husumetlisine peş peşe ateş etti; o anlar kamerada
        Güzellik salonundaki işlem sonrası gözünde hasar iddiasıyla yaptığı şikayet...
        Güzellik salonundaki işlem sonrası gözünde hasar iddiasıyla yaptığı şikayet...
        Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında 33 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında 33 şüpheli hakkında işlem yapıldı