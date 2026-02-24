Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında 33 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Diyarbakır'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 33 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde kaçak yollarla yurda sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakledenlere yönelik operasyonlar düzenlendi.



Operasyonlarda, 4 bin 582 paket kaçak sigara, 3 bin elektronik sigara likiti, 440 puro, 310 ısıtılmış tütün mamulü, 79 elektronik eşya, 76 cep telefonu şarj cihazı, 70 adaptör, 64 elektronik eşya, 5 cep telefonu ve 7 litre viski ele geçirildi, yakalanan 33 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.



