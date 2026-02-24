Canlı
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Haberleri

        Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda silah ve mühimmat ele geçirildi

        Diyarbakır'da gerçekleştirilen operasyonlarda silah ve mühimmat ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 11:34
        Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda silah ve mühimmat ele geçirildi

        Diyarbakır'da gerçekleştirilen operasyonlarda silah ve mühimmat ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile ilçe jandarma komutanlıkları ekiplerince 16-23 Şubat'ta operasyonların düzenlendiği belirtildi.

        Açıklamada, "Operasyonlarda, 21 tabanca, 29 şarjör, 14 av tüfeği, 4 AK-47 piyade tüfeği ve 883 mühimmat ele geçirildi." ifadesi kullanıldı.

