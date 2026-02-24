Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda silah ve mühimmat ele geçirildi

Diyarbakır'da gerçekleştirilen operasyonlarda silah ve mühimmat ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile ilçe jandarma komutanlıkları ekiplerince 16-23 Şubat'ta operasyonların düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyonlarda, 21 tabanca, 29 şarjör, 14 av tüfeği, 4 AK-47 piyade tüfeği ve 883 mühimmat ele geçirildi." ifadesi kullanıldı.

