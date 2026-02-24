KÜÇÜK YAŞ, BÜYÜK SUÇ - Diyarbakır'da polisler, çocukları ve gençleri suçtan korumak için okullarda eğitim veriyor
AYDIN ARİK - Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çocukları ve gençleri suçtan korumak için okullarda bilgilendirme faaliyeti yürütüyor.
Giriş: 24.02.2026 - 11:28 Güncelleme:
