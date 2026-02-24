KÜÇÜK YAŞ, BÜYÜK SUÇ - Diyarbakır'da polisler, çocukları ve gençleri suçtan korumak için okullarda eğitim veriyor

AYDIN ARİK - Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çocukları ve gençleri suçtan korumak için okullarda bilgilendirme faaliyeti yürütüyor. Anadolu Ajansının

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.