Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 38 kilo 600 gram esrar ele geçirildi

Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 38 kilo 600 gram esrar ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde il ve ilçelerde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik jandarma sorumluluk sahasında 10 operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, operasyonlarda, 38 kilo 600 gram esrarın ele geçirildiği, 9 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi.

