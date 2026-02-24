Canlı
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Haberleri

        Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 104 kişi yakalandı

        Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 104 kişi yakalandı.

        Giriş: 24.02.2026 - 11:03
        Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 104 kişi yakalandı

        Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 104 kişi yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde ilçe jandarma komutanlıkları ekiplerince, arananların yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlendi.

        Operasyonlarda, aralarında "kasten öldürme", "cinsel saldırı", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "hırsızlık", "gece vakti silah ile yağma", "ruhsatsız silah ve mermileri taşıma veya bulundurma" suçlarından arananların da bulunduğu 104 kişi yakalandı.

        Şüpheliler işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.

