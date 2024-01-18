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        Diyarbakır Surları'ndan düşen çocuk ağır yaralandı

        Diyarbakır Surları'ndan düşen 10 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 15:14 Güncelleme: 18.01.2024 - 15:14
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        Diyarbakır Surları'ndan düşen çocuk ağır yaralandı
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        Diyarbakır Surları'ndan düşen 10 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

        Merkez Sur ilçesindeki, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi surlarda ailesiyle gezen Remziye D, merdivenlerden inerken dengesini kaybederek düştü.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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