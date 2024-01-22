(ÖZEL) Azize Ay, teknik direktörlük kariyerindeki ilk maçında 9-0 galip Diyarbakır'da, çocukluk tutkusu olan futbolculuğa 48 yaşında kavuşan, 54 yaşında Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kursunu bitirip antrenör olan Azize Ay, aşçılığı bırakıp odaklandığı futbol hayatında yeni kurulan Büyükşehir Belediyesi Kadın Futbol Takımı'nın başına teknik sorumlu olarak geçti. TFF Kadınlar Futbol 3'üncü Ligi 4'üncü gruptaki ilk maçına çıkan Ay'ın takımı, rakibini 9-0 yenip, sezona galibiyetle başladı. Azize Ay, "Hayalime kavuştum. Futbolun yaşı yoktur, bu yaşta daha da azimliyim" dedi.

Diyarbakır'da, çocukluk tutkusu olan futbolculuğa 48 yaşında kavuşan, 54 yaşında Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kursunu bitirip antrenör olan Azize Ay, aşçılığı bırakıp odaklandığı futbol hayatında yeni kurulan Büyükşehir Belediyesi Kadın Futbol Takımı'nın başına teknik sorumlu olarak geçti. TFF Kadınlar Futbol 3'üncü Ligi 4'üncü gruptaki ilk maçına çıkan Ay'ın takımı, rakibini 9-0 yenip, sezona galibiyetle başladı. Azize Ay, "Hayalime kavuştum. Futbolun yaşı yoktur, bu yaşta daha da azimliyim" dedi.

Diyarbakır'da, geçmişte aşçılık yapan Azize Ay, çocukluk tutkusu olan futbolculuğa 48 yaşında kadın futbol takımlarında oynayarak başladı. Ay, 54 yaşında Türkiye Futbol Federasyonu'nun kursunu bitirip, C lisansı antrenörlük belgesini aldı. Aşçılığı bırakan Ay, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde kız çocuklarına futbol öğretmeye başladı. Ay, daha sonra yeni kurulan Büyükşehir Belediyesi Kadın Futbol Takımı'nın başına teknik sorumlu olarak geçti. TFF Kadınlar Futbol 3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki ilk maçında Ay'ın yetiştirdiği Büyükşehir Belediyesi Kadın Futbol Takımı, rakibi Viranşehir Gençliği Kültür ve Spor Kulübü'nü, Kayapınar Talaytepe Tesisleri'nde konuk etti. Ay'ın takımı, rakibini ilk maçında 9-0 yenerek sezona galibiyetle başladı.

'HAYALİME KAVUŞTUM'

Kadınları spora yönlendirerek önlerini açmayı kendisine amaç edindiğini belirten Ay, Demirören Haber Ajansı'na