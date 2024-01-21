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        Diyarbakır'da Dicle Gençlikspor kafilesini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı

        Diyarbakır'da 1. Amatör Lig'de mücadele eden ve Lice ilçesinde yapılacak futbol maçına giden Dicle Gençlikspor kafilesini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 16:56 Güncelleme: 21.01.2024 - 17:21
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        Diyarbakır'da Dicle Gençlikspor kafilesini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'da 1. Amatör Lig'de mücadele eden ve Lice ilçesinde yapılacak futbol maçına giden Dicle Gençlikspor kafilesini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

        1. Amatör Lig B Grubu'nda oynanacak Lice Gücü Spor maçı için ilçeye giden Dicle Gençlikspor kafilesinin bulunduğu 21 TB 227 plakalı midibüs, Diyarbakır-Bingöl kara yolunun kırsal Güçlü Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazada, 7 sporcu ve bir antrenör yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla Lice ve Diyarbakır'daki hastanelere kaldırıldı.

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Diyarbakır Bölge Müdürü Serkan Bayhan, AA muhabirine, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, kaza nedeniyle karşılaşmanın ileri bir tarihe ertelendiğini söyledi.

        Bayhan, sporcular ve teknik heyete geçmiş olsun dileklerini iletti.

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