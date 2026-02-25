Diyarbakır Valisi Zorluoğlu üniversite öğrencileriyle iftarda buluştu

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Dicle Üniversitesi'nde (DÜ) okuyan öğrencilerle iftar programında bir araya geldi.



Mehmet-Esra Cansız Vakfı tarafından "Gazze şehitleri" hayrına öğrencilere yönelik üniversitenin merkez yemekhanesinde iftar programı düzenlendi.



Programa katılan Vali Murat Zorluoğlu, aralarında Gazzelilerin de olduğu üniversitede okuyan öğrencilerle aynı masada iftar yaptı, onlarla sohbet etti.



Vali Zorluoğlu, buradaki konuşmasında, öğrencilerle iftar sofrasında bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.



Ramazan ayının iyilik vakti olduğunu ifade eden Zorluoğlu, üniversite öğrencilerine yönelik yaptığı yardımlardan dolayı Mehmet-Esra Cansız Vakfı'na teşekkür etti.



Zorluoğlu, öğrencilere de eğitimlerinin ardından yapacakları görevlerde başarılar diledi.



DÜ Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat da 2019'dan itibaren vakıf tarafından öğrencilere iftar verildiğini belirtti.



Vakfın üniversiteye modern bir kütüphane kazandırdığını ve tıp fakültesinde de bazı birimlerin modernizasyonunda yardımlarının olduğunu dile getiren Eronat, bu katkılarından dolayı vakfın yöneticilerine teşekkür etti.



Mehmet-Esra Cansız Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve iş insanı Mehmet Cansız da 2019'da DÜ İlahiyat Fakültesinin iftara yetişemeyen ikinci öğretim öğrencilerine iftar verilmesi talebini yerine getirdiklerini belirtti.



Cansız, "O gün orada başlayan iftar yemeğimiz geleneksel hale geldi ve bugün 3 binden fazla Dicle Üniversitesi öğrencilerine iftar verip sofrada onlarla buluşuyoruz." ifadesini kullandı.



Geçen yıl yaşanan kuraklık nedeniyle Afrika ülkesi Malavi'de 100 bin kişilik iftar verdiklerini anlatan Cansız, şöyle konuştu:



"Bu yıl Malavi ile birlikte Kenya, Sudan, Bangladeş'in Arakan Kampı, Afganistan'ın çeşitli bölgeleri olmak üzere yaklaşık 400 bin yurt dışı, 50 bin de Dicle Üniversitesi olacak şekilde 450 bin kişilik iftar vereceğiz. Gelecek yıl hedefimiz 1 milyon kişilik iftar vermek."



Cansız, vakfı eşi Esra Cansız ile 2019'da kurduklarını fakat öncesinde öğrenci ve yetimlere yönelik yardım faaliyetlerinde bulunduklarını aktardı.



İl Müftüsü Celal Büyük de iftarın ardından dua etti.



Programa, Sur Kaymakamı Hasan Akbulut, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan, akademisyenler, davetliler ve öğrenciler katıldı.

