        Amed Sportif Faaliyetler, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Giriş: 25.02.2026 - 20:18
        Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde, Şehmus Özer Tesisleri'ndeki idmanda futbolcular, pas, top koruma ve duran top organizasyonları çalıştı.


        Diyarbakır ekibi, hazırlıklarını yarınki antrenmanla sürdürecek.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Özel okullara fiyat incelemesi
        94 yıl süren tapu davasının süreci Habertürk’te
        Gardi'den flaş transfer itirafı!
        25 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Esnaftan 'yemek kartı' isyanı
        Sezen Aksu'dan aşk iddiasına yanıt
        Ramazan Günlüğü 7. Bölüm
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sigortada her alanda rekabet var
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Tekin: Kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yok
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        Eşi 20 gün erken geldi! Şimdi gözler Yaren'de
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        "Milletimizin başı sağ olsun"
        570 milyonluk rövanş!
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        İstanbul'a kar uyarısı! Nerelere kar yağacak?
        Tüm illerde Siirt şampiyon
