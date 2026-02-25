Amed Sportif Faaliyetler, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde, Şehmus Özer Tesisleri'ndeki idmanda futbolcular, pas, top koruma ve duran top organizasyonları çalıştı. Diyarbakır ekibi, hazırlıklarını yarınki antrenmanla sürdürecek.

