Diyarbakır'da Bilgievi öğrencilerine uzay bilimleri semineri Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bilgievi öğrencilerine uzay bilimleri ve Türkiye'de uzay çalışmaları ile ilgili seminer düzenledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bilgievi öğrencilerine uzay bilimleri ve Türkiye'de uzay çalışmaları ile ilgili seminer düzenledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, bünyesindeki bilgievlerinde eğitim gören öğrencileri etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Bilgievi öğrencilerine uzay bilimleri ve Türkiye'de uzay çalışmaları ile ilgili seminer gerçekleştirildi.

Ali Emiri Bilgievi'nde düzenlenen seminer Diyarbakır T3 Vakfı İl Sorumlusu Büşra Sümeyye Cinemre tarafından verildi.

Milli teknolojinin önemini anlatan Cinemre, teknoloji yarışmaları, hava gösterileri ve girişimcilik konularına değindi.

Cinemre, Türkiye ve dünyadaki teknolojik gelişmelerin tanıtıldığı Teknofest ile ilgili de bilgi verdi, öğrencilerin merak ettiği soruları cevapladı.