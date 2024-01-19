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        Bağlar Belediyesinden temizlik çalışması

        Bağlar Belediyesi ekipleri, ilçedeki parklarda çimlere zarar veren ve görüntü kirliliği oluşturan kurumuş yaprakları topluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 13:53 Güncelleme: 19.01.2024 - 13:53
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        Bağlar Belediyesinden temizlik çalışması
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        Bağlar Belediyesi ekipleri, ilçedeki parklarda çimlere zarar veren ve görüntü kirliliği oluşturan kurumuş yaprakları topluyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kurumuş yaprakların çimlere zarar vererek gelişimini engellediği ve aynı zamanda görüntü kirliliğine yol açması nedeniyle çalışma yaptı.

        Ekipler tarafından toplanan yapraklar araçlara yüklenerek depolama alanına götürüldü.

        Açıklamada, "Belediyemiz tarafından son dönemlerde hayata geçirilen yeşil alan ve park projeleri, vatandaşlarımızın layık olduğu huzurlu dinlenme alanı imkanını veriyor. Bu projeleri kazandırmak kadar korumak ve geleceğe taşımak da önemlidir. Ekiplerimiz bunun için düzenli çalışmalar yürütüyor. Her biri oksijen deposu olan parklarımızı korumaya ve geliştirmeye yönelik çalışmalar titiz bir şekilde sürdürülüyor." ifadeleri kullanıldı.

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