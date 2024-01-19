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        Diyarbakır'da 2023 yılında 451 bin metrekare peyzaj çalışması yapıldı

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılında 451 bin metrekare peyzaj çalışması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 13:28 Güncelleme: 19.01.2024 - 13:28
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        Diyarbakır'da 2023 yılında 451 bin metrekare peyzaj çalışması yapıldı
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        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılında 451 bin metrekare peyzaj çalışması yaptı.

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, 2023 yılı çalışma takvimi kapsamında 7'den 70'e tüm vatandaşların yararlanabileceği önemli projeleri hayata geçirdi.

        Ekipler, Devegeçidi Piknik Alanı, Selahattin Eyyubi Uyanış Gençlik Kampı, Diyarbakır Merkez Camii Çevre Düzenlemesi, Sur Dışı Ben u Sen Peyzaj Düzenlemesi, Hani Şifalı Su Çevre Düzenlemesi, Eğil İlçe Girişi Çevre Düzenlemesi, Dicle İlçesi Huzur Parkı, Ergani Millet Bahçesi ve Silvan 1. Kılıçaslan Kent Meydanı'nı tamamlayarak vatandaşların hizmetine açtı.

        Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan tarihi Diyarbakır surlarının dış kısmında ziyaretçilerin, kesintisiz şekilde gezebilmelerine olanak tanımak amacıyla başlattığı "Benusen Peyzaj ve Çevre Düzenleme" projesinde altyapı çalışmalarını tamamladı.

        Ekipler, tarihi Diyarbakır surlarının ihtişamını ortaya çıkarmak için sur diplerinin 12 bin 205 metrekarelik alanını çimlendirdi, 9 bin 875 metrekarelik bölümü ise bitki dikimine uygun hale getirildi.

        Ziyaretçilerin tarihi surları, rahat şekilde gezmelerine olanak sağlamak amacıyla 3 bin metrekare alan bazalt ile kaplanarak yürüyüş yolu inşa edildi. Yaklaşık 2 bin 815 metrekarelik bölüm ise bisiklet yolu şeklinde değerlendirildi.

        Vatandaşların sur dışında kalan Benusen Vadisi'nin manzarasını doyasıya izleyebilmelerini sağlamak için toplam 1185 metrekareden oluşan farklı noktalarda 4 seyir terası oluşturuldu.

        Vatandaşların konforu için her şeyi düşünen ekipler 6 yönlendirme panosu, 29 bilgilendirme panosu, 35 oturma birimi, 40 çöp kovası, çeşme, bisiklet park alanını farklı noktalara yerleştirip idari bina inşa etti.

        Toplam 451 bin 420 metrekarelik alanda yapılan peyzaj çalışmaları sayesinde çocuklar, gençler ve kadınlara aynı anda birçok aktivite yapma olanağı tanındı.

        Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, oluşturduğu yeşil alanlar dışında kent merkezinde yeni imar alanlarında yer alan kavşakları da düzenleyerek şehrin daha estetik görünmesini sağladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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