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        Haberler Gündem Diyarbakır’da kamyonet ile pikap çarpıştı: 7 yaralı

        Diyarbakır’da kamyonet ile pikap çarpıştı: 7 yaralı

        Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde pikap ile kamyonetin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 00:30 Güncelleme: 19.11.2023 - 00:30
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        Diyarbakır'da kamyonet ile pikap çarpıştı
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        Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Güçlü köyü mevkiinde 54 DZ 923 plakalı kamyonet ile plakası öğrenilmeyen pikap çarpıştı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Yaralılar şoför A.G. (56), şoför S.O. (36), A.M. (71), D.O. (12), C.Y.O (2), S.O. (30) ve A.O. (6) ilk müdahalelerinin ardından Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların durumu iyi olduğu öğrenildi.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #silvan
        #haberler
        #Diyarbakır
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