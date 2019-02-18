Toyota'nın 1966 yılından beri satışlarında lokomotif görevi gören kompakt modeli Corolla, 12'inci nesli ile geçtiğimiz hafta satışa sunuldu. Japon üreticinin geçmişinde büyük yer kaplayan model, markanın geleceği açısından da kritik öneme sahip.

Öyle ki, Türkiye'de üretilen ve hibrit motor seçeneğini sınıfında ilk kez sunan Corolla, dizeli ise tamamen terketmiş durumda. Ayrıca, otomobilin iç ve dış tasarımında yapılan değişikliklerin de, Corolla'yı Toyota'nın premium markası Lexus'a hiç olmadığı kadar yaklaştırdığı görülüyor.

Motor seçeneğinde atılan radikal adım başta olmak üzere, nesil değişiminin Corolla'ya neler kazandırdığına gelin birlikte bakalım.

KABİN İÇİNDE KAYDADEĞER BİR DEĞİŞİM VAR

Corolla'nın geçtiğimiz hafta içi Türkiye'de satışa çıktığı saatlerde, bizlerde modeli incelemek üzere İspanya'nın Mallorca adasında otomobilin direksiyonun başına geçtik.

Yaklaşık 250 kilometre boyunca kullanabilme fırsatı bulduğumuz yeni Corolla hakkında söylenecek çok söz olduğunu en baştan belirtelim. Fakat, otomobil hakkındaki izlenimlere en büyük ilerlemenin kaydedildiği iç mekandan bahsederek başlayalım.

Yeni Corollanın kokpitindeki tasarım dili ve malzemeler, yerini aldığı modele göre çok daha kaliteli hissettiriyor. Kokpitin üst kısımlarında ve kapı içi kaplamalarında kulanılan dikiş efektli yumuşak malzemeler de, hem göze hitap ediyor hem de dokunma hissiyatı bakımından segment ortalamasının üzerinde yer alıyor.

Konsolun ortasında konumlandırılan tablet şeklindeki multimedya ekranının ve vites konsolunun etrafındaki siyah lake kaplamalar ile klima ve multimedya ekranının kontrol düğmelerinin de hem yapısı hem de çalışma prensibi iç mekandaki kalite hissinin bir önceki nesildekine göre artmasına katkı sağlıyor.

Bütün bu unsurlar, iç mekanın geneline yayılan ambiyans aydınlatmaları ile birleştiğinde ise, bir an için Corolla'nın içinde olduğunuzu unutup sanki bir Lexus kullanıyormuş hissine kapılıyorsunuz!

BİLGİ EKRANININ ARA YÜZÜ VE ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ İYİLEŞTİRİLMİŞ

Otomobilin teknolojik özelliklerine gelince, yenilenen gösterge tablosunda yer alan 7 inclik dijital ekranın grafikleri rahat bir şekilde takip edilebilirken, üst donanımda sunulan head-up display donanımı da, yolculuğa dair bilgileri ön cama yansıtarak gözleri yoldan ayırmadan sürüş bilgilerine erişimi sağlıyor.

Yeni Corolla'da multimedya ekranının konumu da değişirken, sistemin arayüzünde de iyileştirmelere gidilmiş. Açıkçası, bu gelişmenin sürüş konforuna olumlu katkı sağladığı görülüyor.

Öyle ki, bir önceki Corolla'da ve hali hazırda C-HR'da da kullanılan ekran, pek kullanıcı dostu olmayan yapısı, düşük çözünürlüğü ve karışık grafikleri ile bilgi verme işlevini biraz törpülüyordu.

Fakat, yenilenen sistemin çözünürlüğü artırılırken, menü geçişleri de sezgisel bir yapıya kavuşmuş. Yine de piyasanın en iyisi olamayan multimedya sistemi, dokunmatik yapısı haricinde fiziksel kısa yol düğmelerine sahip olması ile de pratik bir kullanım sunuyor.

AŞAĞI ÇEKİLEN AĞIRLIK MERKEZİ SÜRÜŞE YARAMIŞ

Corolla'nın yol üzerindeki tepkileri ise, kokpitteki 'Lexus' hissiyatının otomobilin altyapısına da taşındığını gösteriyor. Elden geçirilen direksiyon sisteminin verdiği tepkiler ve yüksek hızlarda kararlılığını koruması yerini aldığı modele göre önemli bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor.

Aracın ağırlık merkezinin kullanılan yeni platform sayesinde 10 mm kadar aşağı çekilmesinden dolayı ise, Corolla virajlı yollarda hiç olmadığı kadar atak hissettiriyor.

Otomobilin burulma direncinin de yüzde 60 oranında artırılması sayesinde, gövdedeki esnemeler azaltılırken, hassas direksiyon sisteminin de katkısıyla kullanım karakteri sedandan çok hatchback özellikleri sergiliyor.

SÜSPANSİYON SİSTEMİ KONFOR ODAKLI

Corolla'yı hem otoyol hem de bol virajlı köy yollarında kullandığımız süre boyunca, tümsek/çukur geçişlerinde vuruntusuz çalışan ve konfordan ödün vermeyen süspansiyon sistemine sahip olduğunu gördük.

Aracın yüksek hızlara çıkıldığında da yoldaki dalgalanmaları kabin içine önceki versiyondan daha az hissettirdiğini gözlemledik.

Corolla ile otoyol sürüşlerinde hem yol hem de rüzgar sesinden izole bir şekilde yolculuk mümkün iken, aracın içindeki tek sesin ise zorlandığı zamanlarda motordan geldiği fark ediliyor. Fakat, bu durumun yalıtım yetersizliğinden değil, motorun yapısından kaynaklandığını belirtelim.

ŞANZIMANIN MANUEL MODU BULUNMUYOR

Bu noktada e-cvt şanzımana da değinmek gerekiyor. Çünkü sarsıntısız geçişlere sahip fakat spor modu bulunmayan şanzıman, manuel geçişlere de imkan tanımıyor. Bu eksiklik ise özellikle ara hızlanmalarda hissediliyor.

Çünkü C-HR'da da kulanılan 1.8 litre hibrit motor ünitesi Corolla'ya kalkışta ve sollamalarda yeterli ivmelenmeyi sağlamakta biraz yetersiz kalabiliyor.

Neticede, 122 beygir güç üreten sistem, 53 kW/600V elektrik motoru ile birlikte 163 nm tork değeri sunuyor. Bu değerler ile 120 km/s hıza kadar sorunsuz hızlanan Corolla, bu hızdan sonra motorunun zorlandığını biraz hissettiriyor ve bu zorlanma kabin içine motor sesi olarak yansıyor.

Yine de, bu durumlarda çıkan motor sesinin dizel bir otomobilden daha az olduğunu belirtmekte fayda var.

Söz konusu duruma çare olarak 3 farklı sürüş modu sunuluyor. Eco, Normal ve Sport isimli sürüş modlarında Sport'u şeçtiğiniz takdirde otomobilin direksiyonunda hissedilir bir sertleşme yaşanırken, şanzıman ve gaz tepkileri de değişiyor. Yalnız, her üç sürüş modunun da süspansiyon ayarlarına herhangi bir etkisi bulunmuyor.

ELEKTRONİK SESLER GİDERİLMİŞ

Her ne kadar Corolla'nın hibrit versiyonundaki motor ünitesi C-HR'dakinin aynısı olsa da, yapılan ayarlamalar ile fren pedalı hissinde önemli iyleştirmeler yapılmış.

Öte yandan, C-HR hibrit kullanıcılarının bildiği üzere, rejeneratif (fren geri kazanım) sistemi devreye girdiğinde, bir diğer ifade ile bataryaların dolumu esnasında çıkan elektronik ses kabin içinde duyuluyordu.

Corolla'da ise, böyle bir durum ile karşılaşılmıyor. Böylece, aracın hibrit olup olmadığı sürüş esnasında farkedilmiyor.

Kimi hibrit kullanıcıları sistemin ürettiği elektronik sesleri hoş karşılasa bile, Corolla gibi milyonlarca adet satılan bir otomobilin satışlarının olumsuz etkilenmemesi adına, söz konusu seslerin yok edilmesi stratejik öneme sahip bir hamle olarak kabul edilebilir.

YAKIT TÜKETİMİ DİZELİ ARATMIYOR

Yeni Corolla'nın merak edilen yakıt tüketim değerine de değinelim. Otomobili yaklaşık 250 kilometre boyunca kullandığımızı daha önce söylemiştik.

Karma kullanımda 100 kilometrede ortalama 6.2 litrelik yakıt tüketimi sunan 'hibrit' Corolla, sürekli yüksek hızlarda ve 5 bin devirlerde agresif olarak kullanıldığında bile 8 litrelik bir tüketim değeri sundu.

Burada önemli olan nokta ise, trafik sıkışıklığının arttığı zamanlarda yakıt tüketiminin daha da düştüğünün açıklanıyor olması. Bu açıklamayı doğrulayacak bir trafik ile Mallorca'da karşılamadık, fakat yakın bir zaman içinde İstanbul trafiğinde yapılacak testler ile gerçek veri ortaya çıkacaktır.

Sonuç olarak, bütün özellikleri alt alta konulduğunda, en başta da belirttiğimiz gibi Corolla'nın Lexus'a hiç olmadığı kadar yaklaştığı görülüyor.

Ayrıca, otomobilin kalite hissiyatı ve yaşam alanı genişliği gibi parametreleri ile de bir üst segmente göz kırptığını söylemek sanırım yanlış olmayacaktır. Kim bilir, belki de Avensis'i tarihe karıştıran Toyota'nın Corolla'ya biçtiği misyon da bu yöndedir.

Yeni Corolla hakkında edindiğimiz izlenimlerin çok da uzun olmayan bir yolculuktan ibaret olduğunu hatırlamakta fayda var. Otomobil ile ilgili detayları ise, önümüzdeki günlerde yapacağı kapsamlı testin ardından izlenimlerini kaleme alacak yazarımız Fatih Altaylı'dan öğrenebileceksiniz.

'SATIŞLARIN YÜZDE 44'Ü HİBRİT OLUR'

İspanya'da bir araya geldiğimiz Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO'su Ali Haydar Bozkurt, yeni Corolla ve otomotiv sektörü ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bozkurt, "2019 yılında Corolla satışlarımızın yaklaşık yüzde 40’ını hibrit, yüzde 60’ını benzinli modeller oluşturacak. Önümüzdeki dönemde bu tablonun tam tersine döneceğini ve yüzde 60 hibrit, yüzde 40 benzinli satacağımızı öngörüyoruz" dedi.

Geçen yıl toplam satışlarının yüzde 10-11’inin hibrit olduğunu hatırlatan Bozkurt, 2019 yılı toplam satışlarının ise yaklaşık yüzde 44’ünün hibrit olmasını planladıklarını söyledi.

'2019'DA 3'ÜNCÜLÜĞÜ ZORLARIZ'

Ali Haydar Bozkurt, Corolla için 2019 yılında 20 bin adetlik satış hedefi belirlediklerini anlatarak, "Toyota olarak yılı toplam pazarda 28-30 bin bandında kapatırız. Bunun 20 bin adedi Yeni Corolla, 5 bin adedi C-HR ve kalan kısmını da diğer modellerimizle yapmayı hedefliyoruz" dedi.

Corolla sedan dışında bu yıl RAV4, Camry ve Corolla hatchback'in de satışa sunulacağını vurgulayan Bozkurt, "Corolla ile segment lideri oluruz. Toplamda geçen seneyi 5’nci kapatmıştık. Benim hesabıma göre 4’üncü kesin oluruz. 3’üncülüğü de zorlarız" diye konuştu.

'TEŞVİKLERİN ARTMASI HİBRİTLERİ YAYGINLAŞTIRIR'

Hali hazırda 1.8 litrelik hibit motora sağlanan ÖTV teşviğine de değinen Bozkurt, teşviklerin motor seçeneği kısıtlaması olmaksızın tüm hibritleri kapsamasını arzuladıklarını kaydetti.

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO'su Bozkurt, "Teşviklerin tek motor tipine değil de hepsine olması hibrit otomobillerin daha yaygınlaşmasını sağlar" diye konuştu.

Yıl sonu pazar tahmininde de bulunan Ali Haydar Bozkurt, toplam pazarın 400 bin adetler seviyesinde kapanacağını öngördüklerini bildirdi. Bozkurt, "Toyota’nın pazar payının da yüzde 8’lerde olur" ifadesini kullandı.