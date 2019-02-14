Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, yeni Toyota Corolla; Vision, Dream, Flame ve Passion versiyonlarıyla tüm Toyota plazalarda yerini alacak.

Üretilmeye başlandığı 1966 yılından bugüne kadar tüm dünyada 46 milyon adetten fazla tercih edilen Corolla’nın 12’nci nesli yollara çıktı.

ÖTV teşvikiyle Türkiye’de de üretilen ve yeni global mimarisi TNGA GA-C platformunda tasarlanan CorollaYeni Corolla; hibrit versiyonu, üstün sürüş dinamikleri, lüks ve fonksiyonel kabini, prestijli tasarımı, kaza yapma riskini minimuma indiren en gelişmiş güvenlik özellikleri ve üstün teknoloji vadediyor.

Yeni Toyota Corolla'nın, hibrit versiyonu 137 bin 500 TL’den, benzinli versiyonları ise hurda teşviki ile 95 bin 700 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

"Toplamda 20 bin adet Corolla satmayı hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, Mallorca'da gerçekleştirilen Yeni Corolla'nın lansmanında yeni Corolla’yı heyecanla beklediklerini belirterek, şunları kaydetti:

Şimdi görüyoruz ki beklediğimize değmiş diyebileceğimiz bir otomobile sahip olduk. 12'nci nesliyle şimdi çok daha gösterişli ve prestijli bir yapıya kavuşan Corolla tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de markamızın lokomotifi olacaktır. Corolla, Toyota için büyük öneme sahip. Çok hassas bir sene olmasını beklediğimiz 2019 yılında, 8 bin adedi hibrit motor seçeneği olmak üzere toplamda 20 bin adet Corolla satmayı hedefliyoruz. Yeni nesil Corolla’da dizel motor seçeneği olsaydı, hibrit modelinin yüzde 8-10’un üzerinde daha fazla bir fiyatla piyasaya sunulacaktı. Normalde tersi olur hibrit daha pahalı bir teknolojidir. Fiyatı daha yüksek olması beklenir.

ÖTV teşviki ile birlikte Corolla Hybrid’in lansman fiyatının çok ulaşılabilir bir seviyede olduğunu kaydeden Bozkurt, "Ülke olarak bir başka gurur kaynağımız Yeni Corolla’nın ÖTV teşviki kapsamında yer alan hibrit versiyonu ile birlikte Türkiye’de üretilecek olması. Şubat ayı ile birlikte Türkiye pazarına sunacağımız yerli üretim Yeni Corolla ile daha geniş kitlelere ulaşacağımıza inanıyorum. Corolla yeni nesli ile Türkiye sedan otomobil pazarındaki ayrıcalıklı konumunu daha da ileriye taşıyacaktır." bilgisini verdi.

Bozkurt, Yeni Corolla’nın yerli üretim olmasının lojistik başta olmak üzere çok önemli avantajlar sağladığını vurgulayarak, "Corolla Türk halkının çok sevdiği ve tercih ettiği bir otomobil. Türkiye'de bugüne kadar 430 bin adetten fazla satılan Corolla, 2018 yılında da toplam satışlarımızın yüzde 69’unu oluşturarak amiral gemimiz olmuştu. Yeni Corolla ile birlikte bu başarının daha da artacağını ve markamızı en üste taşıyacağına inancım tam. Ayrıca yerli üretim olan Yeni Corolla’nın kamu tarafından da öncelikli olarak tercih edilmesini bekliyorum." ifadelerini kullandı.





Yeni Toyota Corolla













Yeni Toyota Corolla

- Corolla'da bir ilk: hibrit versiyon

Verilen bilgiye göre, Toyota, 12’nci jenerasyon Corolla’da kendi kendini şarj eden hibrit teknolojisine de yer veriyor. Corolla Hybrid, kendi kendini şarj eden 122 HP güç üreten 1,8 litrelik hibrit motora sahip.

Yeni Corolla’daki en büyük yeniliklerden biri de elektrikli açılabilir sunroof oldu. Yeni Corolla’da uzunluk 10 mm, genişlik 5 mm artırılırken, yükseklik 30 mm azaltıldı. Ön koltuğun sürüş pozisyonu alçaltılarak ağırlık merkezi düşürüldü ve daha sportif bir oturma pozisyonu elde edildi.

Corolla Hybrid versiyonlarda, uyumlu cep telefonları için kablosuz telefon şarj ünitesi, çift bölgeli otomatik klima ve otomatik olarak katlanılabilir yan aynalar ile elektronik park freni standart olarak yer alıyor.

Ön konsolda ortaya konumlandırılan 8 inç’lik dokunmatik ekran, 3 boyut efektli 7 inç’lik renkli TFT ekranı ve ön cama bilgi yansıtan 10 inç’lik head up display (ön cama yansıtmalı renkli gösterge ekranı) ile birleştiriliyor.

Toyota’nın kendi kendine şarj olan hibrit teknolojisinin getirdiği sessizlik avantajının yanı sıra, kabin içi gürültü ve titreşimi engelleyen birçok geliştirme yapıldı. Corolla, tercihe göre manuel veya otomatik şanzımanla sunuluyor.

- Yeni Toyota Corolla özellikleri

Yeni Corolla Hybrid’in tüm versiyonlarında Toyota’nın en gelişmiş güvenlik donanımları Toyota Safety Sense özellikleri ile standart olarak sunuluyor. Yeni güvenlik sistemi ile kaza riski minimuma indi.

"Ön Çarpışma Önleyici Sistem", hava ne kadar karanlık olursa olsun, "Gece Algılama" özelliğiyle, araç önündeki yayaları algılarken, gerektiğinde otomatik olarak fren yapıyor. Ayrıca "Bisikletli Algılama" teknolojisi ile gündüzleri de bisikletliler algılanarak sürücüyü dikkatli olması için uyarıyor.

"Toyota Safety Sense" sisteminde, tüm hızlarda çalışan "Adaptif Hız Sabitleyici Sistem", otomatik şerit ortalama özelliğini içeren "Akıllı Şerit Takip Sistemi" ve "Otomatik Yanan Uzun Farlar" teknolojileri de bulunuyor.

En yeni teknoloji ile üretilen "Akıllı Şerit Takip" sistemi şerit çizgisi belirgin olan yollarda, 50 km/saat veya üzeri hızlarda ilerlerken sinyal vermeden şerit değiştirildiğinde, sürücüyü sesli, görsel ve direksiyonu şerit içine doğru iterek uyarıyor.

"Adaptif Hız Sabitleme Sistemi" ile beraber kullanıldığında da direksiyon desteği sağlayarak aracın şeridi ortalamasına yardımcı oluyor. Bununla birlikte Yeni Corolla’da donanıma bağlı olarak "Geri Manevra Trafik Uyarı Sistemi" ve "Kör Nokta Uyarı Sistemi" gibi teknolojiler de yer alıyor.

Yeni Corolla’nın, hibrit versiyonu 137 bin 500 TL’den, benzinli versiyonları ise hurda teşviki ile 95 bin 700 TL’den başlayan fiyatlarla sunuldu.