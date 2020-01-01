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HaberlerTelevizyon

Diziler neden yok? Diziler kaç hafta yok? Kuruluş Osman, Afili Aşk, Benim Adım Melek, Doğduğun Ev Kaderindir

Diziler bu hafta neden yok? sorusu izleyicilerin gündeminde. Normalde bu akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Afili Aşk, Benim Adım Melek, Doğduğun Ev Kaderindir ve Kuruluş Osman dizileri yayınlanmayacak. Peki diziler neden yok?

dizi

Dizilerin yeni bölümleri bu hafta yayınlanmayacak. Bu akşam Kuruluş Osman Benim Adım Melek, Afili Aşk ve Doğduğun Ev Kaderindir'in de yeni bölümü ekranlara gelmeyecek. Her sene yeni yıl zamanı dizilerin yeni bölümleri bir süre yayınlanmıyor. İşte dizilerin yayın tarihleri ile ilgili detaylar...

DİZİLER NEDEN YOK?

Diziler yeni yılda yapılan reklam sözleşmeleri nedeniyle yayınlanmıyor. Yarında itibaren TRT 1 dizileri hariç diğer kanallarda yayınlanan dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanmayacağı ilan edildi.

 

DİZİLER KAÇ HAFTA YOK?

Dizilerin kaç hafta yayınlanmayacağıyla ilgili, yayıncı kuruluşlardan resmi bir açıklama yapılmadı. Dizilerin şimdilik sadece bu hafta olmadığını söyleyebiliriz. Önümüzdeki hafta bir değişiklik olursa ayrıntılar haberlerimizde olacak.

KURULUŞ OSMAN, AFİLİ AŞK, BENİM ADIM MELEK, DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR YOK

Bu akşam ekranlara gelen Kuruluş Osman, Afili Aşk, Benim Adım Melek, Doğduğun Ev Kaderindir'de yeni bölümü yayınlanmayacak iziler arasında yer alıyor. Ancak sadece TRT 1'de yayınlanan Kalk Gidelim, Payitaht ve Şampiyon dizilerinin yeni bölümü bu hafta yayınlanacak.

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