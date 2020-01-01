Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları normalde kuruluş Osman, Afili Aşk, Benim Adım Melek ve Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölümüyle ekranlara geliyordu. Ama bu hafta dizilerin yeni bölümleri yayınlanmayacak. Show TV, Kanal D, ATV, FOX, Star TV 1 Ocak 2020 Çarşamba yayın akışı ise şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor (yeni bölüm)

21.45 Hacker (yabancı sinema)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Organize İşler 2 sazan Sarmalı (yerli sinema)

22.30 The Call (yabancı Sinema)

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber

20.00 Azize (yeni bölüm)

23.45 Hekimoğlu (tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 Hafta Sonu atv Ana Haber

20.00 Jason Bourne (yabancı sinema)

22.30 Son Silah (yabancı sinema)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fatih Portakal ile Fox Ana Haber

20.00 Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü (yerli sinema)

22.30 Hababam Sınıfı Merhaba (yerli sinema)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 TRT 1 Ana Haber

20.00 Benim Adım Melek (tekrar)

23.30 Ahlat Ağacı (yerli sinema)

TV8 YAYIN AKIŞI

16.00 Seda Sayan ile Yemekteyiz (tekrar)

18.30 Recep İvedik 4 (yerli sinema)

20.00 Doğduğun Ev Kaderindir (tekrar)

00.15 Doya Doya Moda (tekrar)