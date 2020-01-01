Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları normalde kuruluş Osman, Afili Aşk, Benim Adım Melek ve Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölümüyle ekranlara geliyordu. Ama bu hafta dizilerin yeni bölümleri yayınlanmayacak. Show TV, Kanal D, ATV, FOX, Star TV 1 Ocak 2020 Çarşamba yayın akışı ise şöyle:
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor (yeni bölüm)
21.45 Hacker (yabancı sinema)
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 Organize İşler 2 sazan Sarmalı (yerli sinema)
22.30 The Call (yabancı Sinema)
KANAL D YAYIN AKIŞI
18.45 Kanal D Haber
20.00 Azize (yeni bölüm)
23.45 Hekimoğlu (tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 Hafta Sonu atv Ana Haber
20.00 Jason Bourne (yabancı sinema)
22.30 Son Silah (yabancı sinema)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fatih Portakal ile Fox Ana Haber
20.00 Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü (yerli sinema)
22.30 Hababam Sınıfı Merhaba (yerli sinema)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.00 TRT 1 Ana Haber
20.00 Benim Adım Melek (tekrar)
23.30 Ahlat Ağacı (yerli sinema)
TV8 YAYIN AKIŞI
16.00 Seda Sayan ile Yemekteyiz (tekrar)
18.30 Recep İvedik 4 (yerli sinema)
20.00 Doğduğun Ev Kaderindir (tekrar)
00.15 Doya Doya Moda (tekrar)
YORUMLAR