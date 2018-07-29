Mars’ta yer altı gölünün bulunması neden önemli? Mars’ta yaşam mümkün mü? Mars’a gitmek ne zaman gerçek olacak? Habertürk'te yayınlanan Teke Tek Özel programında Fatih Altaylı soruyor Apollo Projesi ekibi eski üyesi Prof. Dr. Arsev Eraslan, Doç. Dr. Sinan Özeren ve Doç. Dr. Tolga Güver yanıtıyor.

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Ay'a ilk seyahat Apollo ekibi eski üyesi Eraslan, " NASA'nın önemi en büyük Apollo projesini yaptılar. Kennedy 'Ay'a gideceğim adamları da geri getireceğim' dediğinde ABD'de altyapı diye bir şey yoktu. Ruslar da bilimsel olarak vardı. 69'da Amerika indi Ruslar ne yapacaklarını şaşırdı. Amerika'dan bir grup Rusya'ya gitti. 'Ruslarla konuşalım, barışalım' dediler. 'Ruslar bizden geri değil, bir sebepten yarışı kaybettiler' dediler. Ruslar'da eskerler programı idare etti battı, Amerika'da bilim adamları idare etti başardılar. Aslında tamamen tersiydi. Rusya'ea bilim adamları idare etti. Bilim adamları yönetemiyor, bilimsel adam da yönetmeye pek dayanmıyor. Onun için asker kullandılar Amerika'da . Askerin emrini herkes dinlerdi." dedi.

"BRAUN'UN SAĞ KOLU BİR TÜRK'TÜ"

Eraslan, "Herkes roket bilimci Von Braun'un Ay'a nasıl gittiğini merak eder. İnanır mısınız, Braun'un sağ kolu İsmail Akbay diye Türk'tü. Von Braun'un kimseye inanmazdı İsmail Akbay'a inanırdı. Biz yazılımdaydık. Bizim emrimiz 3 kişiyi yanmadan dünyaya indirmekti. Atmostere giriş programı." diye konuştu.

"BU BEKLENEN BİR ŞEYDİ"

Doç. Dr. Sinan Özeren, Mars'ta bulunan göle ilişkin, "Bu beklenen bir şeydi. Mars yüzeyine kabuklaşmış su, buz olmalı diye uzun yıllar söyleniyordu. Bu göl büyük olasılıkla sıvı. Bunu tespit ederken kullandıkları teknoloji radar. Bu alet düşük frekansta dalga gönderebiliyor. Düşük dalga frekans gönderdiğinizde elde edilen görüntümün netliği düşüyor." dedi.

"NASA AÇISINDAN SKANDAL"

Özeren, " Bu keşif Avrupa'nın yaptığı bir keşif. Avrupa için büyük başarı, NASA açısından skandal. NASA'nın da Mars yörüngesinde gitmekte olan bir aleti var. Gölü keşfettikleri yer Mars'ın Güney Kutup takkesinin altında. Aynı bölgeyi NASA daha önce taramış ama bu gölü tespit edememiş. Fazla yüksek frekanslı, derine giremediği gibi alet üzerinden kör geçiyor. Bu gölün üzerinde buz tabakası var. Büyük olasılıkla karbondioksit buzu. ESA'nın bu işi başarabilmesi büyük bir olay. Bu Avrupa için büyük bir başarı" diye konuştu.

"MARS NEDEN KIRMIZI?"

Özeren, "Oksidasyon nedeniyle. Mars'ta oksijen var. Suda kayaçların içerisinde az miktarda var. Öte yandan çeşitli kimyasal koşullar altında su oluşturabilecek sulu mineraller var. Bunlar su oluşturabilirler." dedi.

"DÜNYAYI KORUMAK MARS ARAŞTIRMALARINDAN DAHA UCUZ DEĞİL Mİ?"

Özeren, "Mars en kolay. Yüzey kayası, atmosferi dünyaya en benzer Mars. Neden bu araştırılıyor buna cevap vermek zor değil. Bu kadar para harcamaya da belki değer de... Dünyayı korumak Mars araştırmalarından daha ucuz." diye konuştu.

Sinan Özeren, "Stephen Hawking, 'Bu işleri fazla kurcalamayın' derdi." ifadesini kullandı.

Fatih Altaylı, "Stephen Hawking 'Varlığımızı dünya dışı varlıklara çaktırmayalım' diyordu. Ben de o kanaatteyim" dedi.

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