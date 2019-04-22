Dijital dünyada online olarak var olabilme çalışmaları artık, doğumdan önce başlıyor. Ebeveynlerin, çocuklarının alan adlarını henüz doğmadan alarak güvence altına almaya yönelik eğilimleri gittikçe artıyor.

Teknoloji şirketi GoDaddy adına OnePoll tarafından 2018’de yapılan bir araştırma, çocuklarının online varlığını doğum öncesinde düşünmeye başlayan ebeveynlerin sayısında büyük bir artış olduğunu gösterdi.

Araştırmaya katılan Y kuşağı (genel olarak 1980–1999 arası doğanlar) ebeveynlerin yüzde 48’i çocuklarının erken yaşta online varlığa sahip olmasının önemli olduğunu düşünürken, X kuşağı (1965–1979 arası doğanlar) katılımcıların yalnızca yüzde 27’si aynı fikirde.

Hatta, araştırmaya göre her beş Y jenerasyonu ebeveyninden biri çocuklarının adını o sırada hangi alan adlarının kullanılabilir olduğuna bağlı olarak değiştirdiğini veya değiştirmeyi düşündüğünü söylüyor.

'ÇOCUKLARI İÇİN İNTERNETTE YER AYIRIYORLAR'

23 Nisan Çocuk Bayramı kapsamında ebeveynlere, çocuklarının alan adını satın alarak, ileride online varlıklarını güvence altına almalarına yardımcı olacak bir adımı atabileceklerini hatırlatan GoDaddy’nin MENA ve Türkiye Bölge Direktörü Selina Bieber konuyla ilgili olarak, “İnternet artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası ve online kimliğimiz üzerinde kontrol sahibi olmamız çok önemli. Gerek gelecekteki dijital kimliğini korumak, gerek bir eğitim aracı olarak kullanmak adına her gün daha fazla insanın çocukları için internette bir yer ayırdığını görüyoruz” dedi.

Selina Bieber, “Ben de bir Y jenerasyonu ebeveyni olarak çocuğumuzun ismine karar verdiğimiz anda bir alan adı aldım; hatta ilham almak için kullanılabilir alan adlarını araştırdım. Bu trende baktığımızda, bir alan adı kaydetmenin bir puset almak kadar yaygınlaşmaya başladığını görüyoruz” diye konuştu.