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Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan Pirinkayalar Tüneli yarın açılacak

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu Doğu Karadeniz'e bağlayacak Pirinkayalar Tüneli'nin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katılacağı törenle yarın gerçekleştirilecek. Erzurum ile Artvin'i birbirine bağlayacak tünel ile turizm ve ticaret merkezlerine ulaşım açısından kolaylık sağlanacak

Doğu ve Güneydoğ'u Doğu Karadeniz'e bağlanıyor
AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre tünel, zorlu kış şartlarında ulaşımın güvenli, hızlı ve kesintisiz olması amacıyla inşa edildi.

Bakan Adil Karaismailoğlu'nun katılacağı törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da video konferans yöntemiyle teşrif edecek.

Erzurum ile Artvin'i birbirine bağlayacak Pirinkayalar Tüneli ile turizm ve ticaret merkezlerine ulaşım açısından kolaylık sağlanacak. 2 bin 272 metre uzunluğunda, tek tüpten oluşan tünel projesinin toplam uzunluğu 1070 metrelik bağlantı yoluyla 3,34 kilometreye ulaşıyor.

Proje ile Erzurum ve Artvin'e ait havalimanları Artvin Limanı ile bütünleştirilerek, ulusal ve uluslararası bağlantıların parçası olacak. Aynı zamanda iç ve dış turizm sirkülasyonunun sağlanmasıyla bölgenin sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sunulacak.

Mevcut yolun 680 metre kısalacağı projeyle, yıllık toplam 17,6 milyon lira tasarruf edilecek ve karbon salımı 230 ton azalacak.

Pirinkayalar Tüneli'nin inşasında, yörenin sahip olduğu yüksek turizm potansiyeli ve tünel güzergahının 1. derecede doğal sit alanı içerisinde kalması nedeniyle yüksek hassasiyet gösterilirken, projede özel imalatlara yer verildi.

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