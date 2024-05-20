Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde aile sağlığı merkezinde görevli doktora bıçaklı saldırı girişimi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Karacaoğlan Aile Sağlığı Merkezine cuma günü gelen H.K, Aile Hekimi İ.Yye ilaç yazdırdı. Daha sonra bilinmeyen nedenle doktorla hasta arasında tartışma yaşandı.

H.Knin cebinden bıçak çıkarması üzerine doktor İ.Y, doktor odasına geçerek kapıyı kilitledi.

Fotoğraf: AA

Kapıyı zorlayan H.Kye diğer sağlık çalışanları ve aile sağlığı merkezindekiler müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu kapıyı açamayan H.K, merkezden uzaklaştı.

Kahramanmaraş Aile Hekimleri Derneği Başkanı Merve Emlik, saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek, hiçbir sağlık çalışanının böyle bir davranışı hak etmediğini belirtti.

Şiddetin hiçbir türlüsünün kabul edilemez olduğunu aktaran Emlik, "Doktor arkadaşımız şu an için iyi ama bugün iyi olmaları yarın iyi olacakları anlamına gelmiyor. Bu konuda mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir. Sağlıkta şiddet konusunda cezai yaptırımı olan uygulamaların yapılmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

Bu arada olay anı aile sağlığı merkezinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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