Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Doktora bıçaklı saldırı!

        Doktora bıçaklı saldırı girişimi

        Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet haberleri gelmeye devam ediyor. Son haber, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinden geldi. Aile sağlığı merkezinde görevli doktora bıçaklı saldırı girişimi kameraya yansıdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 00:37 Güncelleme: 20.05.2024 - 00:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Doktora bıçaklı saldırı girişimi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde aile sağlığı merkezinde görevli doktora bıçaklı saldırı girişimi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Karacaoğlan Aile Sağlığı Merkezine cuma günü gelen H.K, Aile Hekimi İ.Yye ilaç yazdırdı. Daha sonra bilinmeyen nedenle doktorla hasta arasında tartışma yaşandı.

        H.Knin cebinden bıçak çıkarması üzerine doktor İ.Y, doktor odasına geçerek kapıyı kilitledi.

        Fotoğraf: AA

        Kapıyı zorlayan H.Kye diğer sağlık çalışanları ve aile sağlığı merkezindekiler müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu kapıyı açamayan H.K, merkezden uzaklaştı.

        Kahramanmaraş Aile Hekimleri Derneği Başkanı Merve Emlik, saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek, hiçbir sağlık çalışanının böyle bir davranışı hak etmediğini belirtti.

        Şiddetin hiçbir türlüsünün kabul edilemez olduğunu aktaran Emlik, "Doktor arkadaşımız şu an için iyi ama bugün iyi olmaları yarın iyi olacakları anlamına gelmiyor. Bu konuda mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir. Sağlıkta şiddet konusunda cezai yaptırımı olan uygulamaların yapılmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

        Bu arada olay anı aile sağlığı merkezinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Reisi'nin helikopteri acil iniş yaptı
        Reisi'nin helikopteri acil iniş yaptı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reisi'ye geçmiş olsun mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reisi'ye geçmiş olsun mesajı
        Sahaya çıkınca ortalık karıştı!
        Sahaya çıkınca ortalık karıştı!
        10 kişiyle F.Bahçe destanı!
        10 kişiyle F.Bahçe destanı!
        Arda Güler yine sahnede!
        Arda Güler yine sahnede!
        Tokat'taki patlamaya ilişkin yeni detaylar!
        Tokat'taki patlamaya ilişkin yeni detaylar!
        Fenerbahçe'den derbi paylaşımı!
        Fenerbahçe'den derbi paylaşımı!
        Hakemi de yenip partiyi bozdular
        Hakemi de yenip partiyi bozdular
        Buruk bir gece!
        Buruk bir gece!
        Fenerbahçe'de derbi sevinci!
        Fenerbahçe'de derbi sevinci!
        Fenerbahçe'den 15 yıl sonra bir ilk!
        Fenerbahçe'den 15 yıl sonra bir ilk!
        Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 7 kişi tutuklandı
        Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 7 kişi tutuklandı
        Kreşte çocuklara dayak skandalı: Müdür tutuklandı
        Kreşte çocuklara dayak skandalı: Müdür tutuklandı
        Sosyal medyada yeni tuzağa dikkat! Müstehcen fotoğraflarla dolandırdılar
        Sosyal medyada yeni tuzağa dikkat! Müstehcen fotoğraflarla dolandırdılar
        Serin havalar bu hafta da bizimle
        Serin havalar bu hafta da bizimle
        Erkan Yolaç'a veda edildi
        Erkan Yolaç'a veda edildi
        "Bu yaz evlilik yok"
        "Bu yaz evlilik yok"
        Yitik türkülerin izinde
        Yitik türkülerin izinde
        Otomobil markaları Mayıs'ta faizleri sıfırladı
        Otomobil markaları Mayıs'ta faizleri sıfırladı
        "O zamanlar her şey ne kadar güzelmiş"
        "O zamanlar her şey ne kadar güzelmiş"